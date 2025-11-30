शादी-मेहंदी के फंक्शन के लिए हिट हैं ये गाने, सुनते ही डबल हो जाएंगी खुशियां

शादी का सीजन शुरू हो चुका है. वेडिंग सीजन में कई लोगों के घर शहनाई बजने वाली है. शादी वाले घर में बॉलीवुड गाने ना बजें, ऐसा हो ही नहीं सकता. आखिर बॉलीवुड गानों के बिना कोई भी जश्न अधूरा जो रहता है. चलिए इस बात पर आज आपको उन हिंदी गानों की लिस्ट देते हैं, जो मेहंदी फंक्शन की खुशियों को दोगुना कर देते हैं.

और पढ़ें

मेहंदी फंक्शन के लिए बॉलीवुड गानों की लिस्ट ये रही-

मेहंदी लगा के रखना

ये गाना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का है. ये बॉलीवुड का एवरग्रीन सॉन्ग है, जो सालों से इंडियन वेडिंग की शान बना हुआ है. मेहंदी का फंक्शन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के इस गाने के बिना अधूरा माना जाता है.

बन्नो

बन्नो गाना तनु वेड्स मनु फिल्म का है. इस गानों को यूट्यूब पर अब तक कई मिलियन्स व्यूज मिल चुके हैं. यकीन मानिए शादी की रस्मों के दौरान बन्नो गाना चलते ही सब झूमने पर मजबूर हो जाते हैं.

स्वीटी तेरा ड्रामा

ये गाना बरेली की बर्फी का है, जिसे हर पार्टी में खूब पसंद किया जाता है. आप बिना दो बार सोचे मेहंदी के फंक्शन पर ये गाना चला सकते हैं. शादी वाले घर में माहौल ना बन जाए, तो कहना.

Advertisement

तुम अगर सामने

राज फिल्म का तुम अगर सामने सॉन्ग एक अलग फील और सुकून देता है. वेडिंग फंक्शन में जब-जब ये गाना चलता है, समां बंध जाता है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये गाना चले और आंखों के सामने पार्टनर का चेहरा ना आए.

तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा

चलो इश्क लड़ाएं फिल्म का तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा गाना हर किसी का फेवरेट है. जब भी लवर्स को इशारों ही इशारों में अपने दिल की बात कहनी होती है, तो यही गाना गुनगुना देते हैं. मेहंदी की रस्म के दौरान ये गाना अलग ही खुशी देता है.

मेहंदी है रचनेवाली

मेहंदी है रचनेवाली गाना जुबैदा फिल्म का है. फिल्म 2000 में रिलीज हुई थी, लेकिन लड़कियां आज भी अपने पिया के लिए ये गाना गुनगुनाती हैं.

लिख के मेहंदी से सजना का नाम

जब भी आप मेहंदी के लिए कोई गाना सोचते हैं. इस गाने के लिरिक्स जुबान पर आना लाजमी हैं. ये पसंदीदा मेहंदी सॉन्ग में से एक है.

आंख मारे

अगर आप मेहंदी फंक्शन में थोड़ा वाइब वाला गाना ढूंढ़ रहे हैं, तो ये गाना जश्न की खुशियों को दोगुना कर देता था. गाना सिंबा फिल्म का है.

केसारिया

केसारिया गाना लवर्स का ऑल टाइम फेवरेट गाना बन चुका है. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पर फिल्माया गया गाना फैन्स के दिलों में खास जगह बना चुका है. सॉन्ग फिल्म ब्रह्मास्त्र का है.

Advertisement

मेहंदी मेहंदी

चोरी चोरी चुपके चुपके का मेहंदी मेहंदी सॉन्ग भी मेहंदी फंक्शन के लिए परफेक्ट है. ये वो सदाबहार सॉन्ग है, जिसे आप जितनी बार भी सुनें बोर नहीं हो सकते.

अगर आप घर पर मेहंदी फंक्शन के लिए गानों की प्ले लिस्ट तैयार कर रहे हैं. तो इन गानों को जरूर शामिल करें. ये सभी गाने आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएंगे. ना... ना... अब थैंक्यू मत बोलिएगा.

---- समाप्त ----