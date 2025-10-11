डिप्रेशन में बाबिल खान, 4 महीने बाद की सोशल मीडिया पर वापसी, बोले- बहुत रोया हूं...

4 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार बाबिल खान ने सोशल मीडिया पर वापसी कर ली है. इंस्टाग्राम पर बाबिल ने खुद की तस्वीर शेयर करते हुए एक क्रिप्टिक पोस्ट भी लिखी है. उन्होंने फैन्स को बताया है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं. इमोशनली भी स्ट्रगल कर रहे हैं. बाबिल ने ये भी बताया कि उन्हें इस चीजों से डील करने के लिए समय चाहिए.

बाबिल ने लिखी पोस्ट

बाबिल ने शेयर किया कि वो अंदरूनी चीजों से लड़ रहे हैं. कई चीजों ने उनकी हेल्थ पर बुरा असर डाला है. सोशल मीडिया पर कुछ महीनों पहले बाबिल का रोते हुए एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद वो काफी टूट गए थे. फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने कॉलआउट किया ता. अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, सिद्धांत चतुर्वेदी और राघव जुयाल पर बाबिल ने निशाना साधा था. बाद में एक्टर ने उस वीडियो को लेकर कहा था कि उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है. वो एक्टर्स के प्रति अपना सपोर्ट व्यक्त कर रहे थे.

बाबिल ने अपनी तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा- सुनने का इरादा नहीं था, इस कांच के घर की दीवारें बहुत पतली हैं. मैंने दिल को बांहों पर सजाया था, अब मेरी टी-शर्ट्स खून में भीगी है. मुझे ठीक होने के लिए वक्त चाहिए था, मेरे अंदर के दानवों ने गहरे जख्म दिए. नींद न आना और घबराहट ने मुझसे अजीब इजहार कराए, मैं मदद के लिए पुकार रहा था, पर अपनी बात दबा नहीं पाया.

Advertisement

इसका असर मेरे स्वास्थ्य पर भी पड़ा, मेरी रूह थक चुकी थी. तुम अपनी लड़की से लड़ रहे थे, और मैं अपने डिप्रेशन से लड़ रहा था. ठहरो. फोटो में देखा जा सकता है कि बाबिल की आंखें काफी लाल हो रही हैं. उन्होंने रेड स्वेटर पहना हुआ है. मुंह में गेंदे का फूल रखा है. वो कैमरे में नहीं देख रहे हैं. जैसे ही बाबिल की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई फैन्स कॉमेंट करने लगे.

एक्टर विजय वर्मा ने लिखा- बाबिल हम सभी तुम्हारे साथ हैं. तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो. इसके साथ ही उन्होंने रेड हार्ट इमोजी भी बनाई. बाबिल के फैन्स खुश हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर वापसी की है. हालांकि, बाबिल किस प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं, इसको लेकर उन्होंने अबतक कोई जानकारी नहीं दी है. डायरेक्टर साई राजेश के साथ वो एक फिल्म कर रहे थे, जिससे उन्होंने किनारा कर लिया है.

---- समाप्त ----