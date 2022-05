Ayushmann Khurrana talk about sex life: जब ताहिरा ने खोले आयुष्मान के पर्सनल लाइफ सीक्रेट, एक्टर हुए नाराज?

आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) इन दिनों अपनी फिल्म अनेक को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इस कहानी में आयुष्मान ने अंडर कवर एजेंट की भूमिका निभाई है. आयुष्मान फिल्म का प्रमोशन करने में व्यस्त हैं. इस बीच उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप (Tahira Kashyap) की फेमस किताब द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर (The 7 Sins of Being a Mother) नहीं पढ़ी है. यह वही किताब है जिसमें ताहिरा ने अपनी और आयुष्मान की सेक्स लाइफ को लेकर खुलासे किए थे.

ताहिरा ने किए थे बड़े खुलासे

ताहिरा कश्यप ने इस किताब में खुलासा किया था कि अपने बच्चे के लिए पम्प किया ब्रेस्ट मिल्क उनके पति ने पी लिया था. साथ ही उन्होंने बताया था कि कैसे बच्चे होने के बाद दोनों हनीमून ट्रिप पर गए थे लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी. आयुष्मान ने इस किताब के बारे में बात हुए कहा कि उन्होंने इसे नहीं पढ़ा है. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ पढ़ने वालों को यह किताब एंटरटेनिंग लगेगी, लेकिन वह उनमें से एक नहीं हैं.

आयुष्मान ने नहीं पढ़ी पत्नी की किताब

फिल्मफेयर ने आयुष्मान खुराना से पूछा कि बतौर रीडर और पति उन्हें यह किताब कैसी लगी. तब उन्होंने कहा, 'रीडर के तौर पर किताब काफी एंटरटेनिंग है. लेकिन पर्सनली मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूं. वह मुझसे बहुत अलग इंसान हैं. मुझे अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं है. यही चीज हम दोनों के अंदर अलग है. कुछ लोगों के लिए यह एंटरटेनिंग होगी, लेकिन मैंने इसे नहीं पढ़ा है.'

आयुष्मान से यह भी पूछा गया कि ताहिरा के किए खुलासों पर क्या उन्हें अजीब महसूस हुआ था? तब उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता! उनके मन में जो आता है वह करती हैं. लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूं.'

ताहिरा कश्यप और आयुष्मान खुराना ने साल 2008 में शादी की थी. दोनों स्कूल के दिनों से साथ हैं. दोनों के पास दो बच्चे हैं. एक बेटी वरुष्का और एक बेटा विराजवीर. शिल्पा शेट्टी के शो में कुछ दिनों पहले ताहिरा कश्यप पहुंची थीं. तब भी उन्होंने अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बात की थी. ताहिरा ने कहा था कि सेक्स भी वर्कआउट की तरह है. एक छोटे सेक्स सेशन में आप काफी कैलोरी घटा सकते हैं.