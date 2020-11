आसिफ बसरा के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, मनोज बाजपेयी ने दी श्रद्धांजलि

एक्टर आसिफ बसरा ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खुदकुशी कर ली. एक्टर के यूं चले जाने से पूरा बॉलीवुड हैरान है. सभी इस कमाल के एक्टर के जाने से गमजदा हो गए हैं. कहने को आसिफ ने कभी भी लीड एक्टर के तौर पर ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन उनके छोटे रोल भी इतने दमदार होते थे कि वे भीड़ में भी हमेशा अपनी अलग जगह बनाने में कामयाब रहते थे. अब जब एक्टर हमारे बीच नहीं है तो पूरा बॉलीवुड उन्हें ट्रिब्यूट दे रहा है.

आसिफ को बॉलीवुड कर रहा याद

फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता ने आसिफ के निधन पर दुख जाहिर किया है. उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने कमाल के एक्टर ने ऐसा कदम उठा लिया. वे लिखते हैं- ये सच नहीं हो सकता है. ये बहुत दुख की बात है. वहीं हंसल मेहता के जरिए ही कई दूसरे सेलेब्स को भी इस खबर की जानकारी मिली. ऐसे में उन तमाम कलाकारों ने हंसल के ट्वीट पर ही रिएक्ट किया. एक्टर मनोज बाजपेयी ने लिखा- क्या...ये तो हैरान कर देने वाली बात है. लॉकडाउन से पहले ही उनकी साथ शूट किया था. हे भगवान ये क्या हो गया. एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी आसिफ के जाने से खासा भावुक हो गईं. उन्हें भी आसिफ के निधन पर विश्वास नहीं हो रहा है.

What? This is too shocking!! Shot with him just before Lockdown!!! Oh My God!!! https://t.co/alfYTGxChH — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) November 12, 2020

Asif Basra! Can't be true... This is just very, very sad. — Hansal Mehta (@mehtahansal) November 12, 2020

This is terrible news. RIP Asif.

Thank you for all your encouraging words every time we bumped into each other. 🙏 https://t.co/VlWeOL63ce — Maanvi Gagroo (@maanvigagroo) November 12, 2020

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी आसिफ के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने एक्टर की आत्मा की शांति मांगी है. वहीं रणदीप हुड्डा ने भी आसिफ संग काम किया था, ऐसे में वे भी अब टूट गए हैं. दिव्या दत्ता, मानवी गागरू,करणवीर बोहरा, श्रद्धा कपूर जैसे सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया है.

आसिफ बसरा की बात करें तो उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था. काय पो छे, जब वी मेट, हिचकी, कृष 3 जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को पसंद किया गया था. एक्टर ने पाताल लोक भी बढ़िया काम किया था.