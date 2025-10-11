'सीरीज में कुछ सीन्स असल जिंदगी से प्रेरित', समीर वानखेड़े के आरोपों के बीच आर्यन खान का खुलासा

नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' जिस दिन से रिलीज हुई है, तभी से इसे लेकर फैंस के बीच क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया. हर कोई शाहरुख खान के बेटे आर्यन के डायरेक्शन की तारीफ कर रहा था. जिस तरह से आर्यन ने बॉलीवुड की दुनिया को ह्यूमर के साथ दिखाया, वो सभी को पसंद आया. लेकिन कुछ लोग इससे खफा भी हुए थे.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से कौन-कौन हुआ खफा?

आर्यन की सीरीज में पूर्व एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े को दिखाया गया था. हालांकि इसमें वो खुद नहीं थे, उनका किरदार एक एक्टर ने निभाया था. आर्यन ने सीरीज में समीर वानखेड़े को जमकर रोस्ट भी किया था, जिससे वो नाराज हुए. उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में शाहरुख और उनकी प्रोडक्शन कंपनी के खिलाफ मानहानी का केस भी दर्ज किया.

अब इस विवाद के बीच, आर्यन ने अपनी सीरीज को बनाने पर बात की है. उन्होंने वैराइटी को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कैसे एक तय सीमा के अंदर काम किया, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंच सके. उन्होंने कॉमेडी का स्तर इतना रखा कि लोग उसे हंसी मजाक में लेकर बाद में भूल सकें.

आर्यन ने कहा, 'हम ह्यूमर दिखाना चाहते थे, लेकिन कहीं भी किसी की बेइज्जती करते नहीं दिखाना चाहते थे. इसलिए मुझे लगता है कि हमने उस सीमा का सही ढंग से पालन किया और ये सीमाएं हमने खुद पर ही लगाईं. क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में कुछ बनाना और उसका हिस्सा रहना, आपको उसका सम्मान करना बहुत जरूरी होता है.'

सीरीज बनाते वक्त आर्यन ने किन बातों का रखा ध्यान?

आर्यन ने आगे ह्यूमर और कॉमेडी पर भी बात की. उन्होंने कहा कि कॉमेडी में हमेशा ये बात जरूरी होती है कि लोग खुदपर किए गए जोक को सहन कर सकें. अगर इंसान खुद पर हंस सकता है, तभी वो प्यार बांट पाएगा. सेट पर लोग बहुत अच्छे से इस मजाक में शामिल हुए. उन्होंने भी कोशिश की कि मजाक में कोई अपमान ना हो, सिर्फ खुद को हल्का-फुल्का मजाक बनाया जाए.

इसी बातचीत में आर्यन ने साफ किया है कि ये सीरीज पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसमें दिखाए कुछ सीन्स असल जिंदगी से प्रेरित हैं. शाहरुख के बेटे ने कहा, 'हमने स्क्रीन के लिए कुछ चीजों को थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया. लेकिन कुछ सीन रियल लाइफ से प्रेरित हैं. कुछ चीजों को बढ़ाया गया है. लेकिन ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है.'

बता दें कि आर्यन की वेब सीरीज को लेकर समीर वानखेड़े ने आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा था कि इस सीरीज से उनकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश हुई है. उन्हें गलत लाइट में दिखाया गया है. समीर वानखेड़े ने मानहानी का केस ठोकते हुए, सीरीज के मेकर्स से 2 करोड़ के मुआवजे की भी मांग की ताकि वो उसे कैंसर हॉस्पिटल में दान कर सकें. फिलहाल कोर्ट ने शाहरुख और उनकी पत्नी को समन भेजा है. इस केस पर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी.

