आर्यन की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को दुनियाभर से मिल रहा प्यार, देखकर हुए इमोशनल, बोले- ये सिर्फ...

आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने दुनियाभर में तहलका मचा दिया है. हर कोई उनकी डेब्यू सीरीज को पसंद कर रहा है. अब अपनी सीरीज को मिल रहे प्यार पर आर्यन ने स्टेटमेंट जारी किया है.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की सक्सेस पर बोले आर्यन खान (Photo: Instagram / @netflix_in)
सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बनाने में कामयाब हुए हैं. उनकी बतौर डायरेक्टर डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' इंडिया के अलावा दुनियाभर में देखी जा रही है. हर कोई आर्यन के काम की जमकर तारीफ कर रहा है. उनकी सीरीज को फैंस दिल खोलकर प्यार दे रहे हैं. 

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सक्सेस पर क्या बोले आर्यन खान?

अपने पहले प्रोजेक्ट को मिल रहा प्यार पाकर आर्यन खान भी बेहद खुश हैं. उन्होंने अब एक स्टेटमेंट जारी करके फैंस का धन्यवाद किया है और इस सीरीज को बनाते वक्त आने वाली परेशानियों को भी शेयर किया है. आर्यन ने कहा, 'जब भी चीजें मुश्किल होती गईं, मेरे दिमाग में सीरीज के किरदार जरज सक्सेना की आवाज सुनाई देती कि हारने में और हार मानने में बहुत फर्क होता है.'

'पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक मोटीवेशन है, लेकिन जल्द समझ आया कि ये बस नींद की कमी और थकान थी. फिर भी उस सोच ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अब मेरे काम से लोगों को जो खुशी मिली है, उसे देखना मेरे लिए बेहद इमोशनल बात है. यही वजह है कि मैं जो करता हूं, वही मुझे कहानी कहने की ओर खींचता है.'

सीरीज बनाने में आर्यन ने किया किन परेशानियों का सामना?

आर्यन ने आगे कहा, 'दुनिया भर से मिल रहा प्यार अविश्वसनीय रहा है, ये शो कई देशों में ट्रेंड कर रहा है और टाइमलाइन पर रील्स, मीम्स और फैन थ्योरीज की भरमार है. जो मेरी कहानी के रूप में शुरू हुआ था, वो अब सचमुच दर्शकों का है और ये सिर्फ नेटफ्लिक्स की वजह से ही संभव हो पाया है कि ये कहानी दुनिया भर के घरों तक पहुंच पाई है. अंत में मैं कहूंगा कि जैसा कि जरज सक्सेना विनम्रता से कहते हैं अब पहचानना?'

आर्यन की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' कई सारे कैमियोज से भरी हुई है. इसमें मेन लीड बॉबी देओल, लक्ष्य लालवानी, सहर बंबा, राघव जुयाल, मोना सिंह, आन्या सिंह, मनोज पाहवा के अलावा सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों का कैमियो है. मगर फैंस इन सभी से ज्यादा इमरान हाशमी के कैमियो को प्यार दे रहे हैं. वो इमरान के सीन पर कई सारी रील्स बना चुके हैं.

