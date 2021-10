कौन हैं क्रूज पार्टी के ऑर्गेनाइजर काशिफ खान? नवाब मलिक ने लगाया पोर्न रैकेट चलाने का आरोप

मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर निशाना साध रहे हैं. अब नवाब मलिक ने क्रूज पर पड़ी रेड को फर्जी तक करार दिया था. मलिक ने आरोप लगाया था कि उस पार्टी में एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया भी था. पार्टी में दाढ़ी वाला कौन है उस पर जांच एजेंसी गौर करे. दाढ़ी वाले का समीर वानखेड़े से कुछ संबंध है.

नवाब मलिक ने NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर भी हमला बोला है. उन्होंने कहा कि दाढ़ी वाले का नाम काशिफ खान है, वह फैशन टीवी का इंडिया हेड है. वह देशभर में फैशन शोज कराता है, जिसमें धड़ल्ले से ड्रग्स बेची, इस्तेमाल की जाती है. वह बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है. क्रूज पर उस दिन एक पार्टी काशिफ खान ने भी दी थी. उसने सोशल मीडिया पर लोगों को इनवाइट किया था.

आखिर कौन है काशिफ खान?

काशिफ खान का जन्म 6 जून 1983 को हैदराबाद में हुआ था. kashiffkhan.in के मुताबिक, उसकी परवरिश बांद्रा ईस्ट में हुई है. स्कूल से ड्राप आउट होने और साउथ बॉम्बे में सिम कार्ड और न्यूजपेपर बेचने जैसे काम करने के बाद काशिफ खान ने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया था. काशिफ के लिंक्डइन के मुताबिक, काशिफ मैनेजमेंट संभालते हैं और फैशन टीवी यानी FTV India के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, FTV Europe 2019 में काशिफ खान जूरी मेंबर थे. काशिफ खान के बारे में बोला गया कि वो 'एक फैशन आइकॉन हैं जिसे नॉवेलिटी की तरह ड्रेस अप करना पसंद है.' काशिफ खान एक लेखक और स्टार्ट-अप स्पेशलिस्ट भी है. काशिफ को बिजनेस को लाइसेंस देने के लिए भी जाना जाता है. उसने कई ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करके बढ़िया ब्रांड लाइसेंस सिनर्जी स्थापित की है.

दूसरी तरफ फरहान आजमी ने ट्वीट करके कहा है कि कथित तौर पर काशिफ खान और राज कुंद्रा के बीच भी कनेक्शन था. खबरों के मुताबिक, फरहान आजमी की झड़प काशिफ खान से हो रखी है. यह उनके रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट के चलते हुई थी. लेकिन अभी यह बात साफ नहीं है कि यह वही शख्स है जिसके क्रूज ड्रग्स केस में मिले होने की बात कही जा रही है.

Although so far the #NCB has only managed to shine at the cost of the end users & young citizens who have fallen prey to the Syndicate which operates right under our noses & all across the country. #drugnexus #sextrade #HumanTrafficking #MONEY laundering.



Who is Kashiff Khan ?? pic.twitter.com/8q5D5WcypY