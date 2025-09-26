scorecardresearch
 

कौन है ओरिजनल 'दुनिया हसीनों का मेला' में दिखी डांसर, जिसे आर्यन खान के शो में मोना सिंह ने किया रिप्लेस

आर्यन खान के डायरेक्शन में बना शो बैड्स ऑफ बॉलीवुड इंटरनेट पर खूब लोकप्रिय हो रहा है. खास बात ये है कि बॉबी देओल की फिल्म गुप्त के आइकॉनिक गाने में मोना सिंह को डिजिटल तरीके से शामिल किया गया है. जानें कौन है वो हसीना जिसे मोना ने रिप्लेस किया है.

बॉबी संग भानू ने किया था डांस (Photo: Screengrab/Shemaroo Filmi Gaane)
बॉबी संग भानू ने किया था डांस (Photo: Screengrab/Shemaroo Filmi Gaane)

आर्यन खान के शो बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है. सीरीज को जिसने भी देखा उसने शाहरुख खान के बेटे के डायरेक्शन की तारीफ की है. शो के एक्टर्स को भी सराहा गया है. ये शो इंडस्ट्री के डार्क साइड को दिखाता है. इसके क्लाइमैक्स की काफी चर्चा हो रही है. क्योंकि इसमें हीरो आसमान सिंह यानी लक्ष्य को लेकर बड़ा खुलासा होता है. इस अहम सीन का हिस्सा बॉबी देओल और मोना सिंह हैं.

फैंस के बीच छाया आर्यन खान का शो

सीरीज में बॉबी देओल की 1997 में आई फिल्म गुप्त का आइकॉनिक सॉन्ग 'दुनिया हसीनों का मेला' दिखाया गया है. लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है. इस गाने में बॉबी संग मोना सिंह को डांस करते दिखाया गया है. लेकिन ओरिजनल सॉन्ग में बॉबी संग मोना नहीं दिखी हैं.

आर्यन खान ने यहां पर मास्टस्ट्रोक खेला है. उन्होंने वीएफएक्स की मदद से बॉबी संग दिखी एक डांसर को मोना सिंह से डिजीटली रिप्लेस किया है. ये सच सामने आने के बाद लोगों में उत्सुकता बढ़ी कि बॉबी संग व्हाइट ड्रेस में दिखी वो ऑरिजनल डांस कौन है. चलिए जानते हैं उनके बारे में.

Photo: Screengrab

कौन है बॉबी संग गाने में दिखी ऑरिनजल डांसर?

गुप्त के इस गाने में बॉबी संग दिखी वो ओरिजनल डांसर भानू खान थीं. वो 90s के दौर की बॉलीवुड डांस क्वीन रही थीं. वो कई कल्ट गानों में दिखीं. लेकिन ज्यादातर में वो बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नजर आईं. भानू ने बतौर बैकग्राउंड डांसर इंडस्ट्री में खुद की पहचान बनाई. वो चार्टबस्टर गानों जैसे तेरे इश्क में नाचेंगे (राजा हिंदुस्तानी), गुटुर गुटुर (दलाल),, मेरा बड़ा नाम हो गया (गुमराह) में नजर आईं. 90s की इस स्टार डांसर को आज कम लोग ही पहचानते हैं. लेकिन आर्यन खान के शो ने उन्हें फिर से चर्चा में ला दिया है.

आर्यन के शो में स्टार्स के कैमियो

बात करें बॉबी की फिल्म गुप्त की तो इसे कल्ट मूवीज में गिना जाता है. शो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में बॉबी ने अजय तलवार का रोल प्ले किया है. इसमें कई स्टार्स ने कैमिया किया है. इनमें शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, करण जौहर, रणवीर सिंह, इमरान हशमी, एसएस राजामौली, अर्जुन कपूर शामिल हैं. इस शो से आर्यन खान ने डायरेक्शन में डेब्यू किया है. 
 

