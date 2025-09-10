'जॉली एलएलबी 2' में क्यों नहीं थे अरशद वारसी? एक्टर ने डायरेक्टर पर लगाया इल्जाम

जब 2013 में पहली 'जॉली एलएलबी' रिलीज हुई, तो अरशद वारसी ने फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था. लेकिन दूसरी फिल्म में अक्षय कुमार ने उनकी जगह ले ली. कई लोगों ने सोचा कि इस फेमस फ्रैंचाइजी से अरशद को क्यों हटाया गया? अब मेकर्स अक्षय कुमार और अरशद वारसी को 'जॉली एलएलबी 3' में साथ लेकर आ रहे है. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान, अरशद ने पहली फिल्म के बाद नौकरी से निकाले जाने के बारे में बात की. उन्होंने इसके लिए डायरेक्टर सुभाष कपूर को जिम्मेदार ठहराया.

क्यों जॉली एलएलबी 2 में नहीं थे अरशद

कानपुर में 10 सितंबर को फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का ट्रेलर लॉन्च हुआ. इस इवेंट में फिल्म के एक्टर्स और डायरेक्टर शामिल हुए. जब अक्षय से उनके और अरशद के क्रिएटिव योगदान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर स्क्रिप्ट का सख्ती से पालन करवाते हैं और किसी को भी इससे हटने की इजाजत नहीं देते. अक्षय ने हंसते हुए कहा, 'यह व्यक्ति लिखित शब्दों के प्रति बहुत सख्त है. वह सुनिश्चित करता है कि हम वही बोलें जो उसने लिखा है. अगर आप इससे आगे बढ़ते हैं, तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है.' इसपर अरशद वारसी ने तुरंत कहा, 'मैंने पहली फिल्म में बोला, तो मुझे निकाल दिया.' अरशद की इस टिप्पणी के बाद, दोनों ने इस पर खूब हंसी-मजाक किया. अक्षय ने आगे कहा, 'हमारा डायरेक्टर बहुत सख्त टास्कमास्टर है.'

Advertisement

अक्षय संग हुई अरशद की लड़ाई?

इसी बातचीत के दौरान, अरशद वारसी से उनके और अक्षय कुमार के किरदारों के बीच ऑन-स्क्रीन दुश्मनी और शूटिंग के दौरान इसके अनुभव के बारे में पूछा गया. उन्होंने कहा, 'कलेश तो नहीं हुआ.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे अक्षय के साथ काम करके बहुत मजा आया. मैं चाहता हूं कि हम और जॉली फिल्में बनाते रहें. सिर्फ एक इंसान है जो हमारी सारी उलझनों को संभालता है, और वह हैं सौरभ शुक्ला. वह हमारे नखरों को संभालते हैं. हम तो बस मजे करते हैं. हमने थोड़ा-बहुत झगड़ा किया, लेकिन फिल्म को बहुत प्यार से भी बनाया.'

जॉली एलएलबी फ्रैंचाइजी की शुरुआत 2013 में हुई थी. इसमें कानूनी व्यवस्था में भ्रष्टाचार की बात की गई थी. 2017 में रिलीज हुई दूसरी फिल्म 'जॉली एलएलबी 2' में सौरभ शुक्ला ने अपने किरदार को दोहराया और अक्षय कुमार ने जॉली उर्फ जगदीश्वर मिश्रा के रूप में मुख्य भूमिका निभाई थी. अब 'जॉली एलएलबी 3' में अरशद और अक्षय दोनों के किरदार जॉली के बीच घमासान देखने को मिलने वाला है. ये फिल्म 19 सितंबर को रिलीज हो रही है.

---- समाप्त ----