'दुर्गामती' के लिए ट्रोलर्स के निशाने पर आईं भूमि पेडनेकर, यूजर्स ने कहा- 'दम नहीं है'

एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की फिल्म 'दुर्गामती' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर है तो काफी थ्र‍िलिंग लेक‍िन साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी के फैंस को यह रास नहीं आया. अनुष्का शेट्टी के फैंस ने दुर्गामती में भूमि की एक्ट‍िंग को जमकर ट्रोल किया है.

सबसे पहले बता दें कि अनुष्का शेट्टी की हॉरर थ्र‍िलर फिल्म 'भागमती' 2018 में रिलीज हुई थी. फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट भी साबित हुई थी. अब इसी फिल्म की हिंदी रिमेक 'दुर्गामती' आई है, जिसमें भूमि पेडनेकर लीड रोल में हैं. ट्रेलर के आते ही फैंस ने दुर्गामती की तुलना भागमती से करनी शुरू कर दी है.

यूजर्स ने दुर्गामती में भूमि पेडनेकर को ट्रोल करते हुए काफी कुछ कहा है. एक यूजर ने लिखा- 'ये भागमती की कॉपी है? ये महिला एक्ट‍िंग तक नहीं कर सकती हैं और इस फिल्म में एक्ट‍ कर रही हैं. अनुष्का शेट्टी ने तेलुगू में गजब कर दिया था!!!. एक और यूजर ने लिखा- 'दुर्गामती बहुत खराब है. भागमती में अनुष्का शेट्टी शानदार थीं.' एक और यूजर ने लिखा- 'दुर्गामती का ट्रेलर देखा, अनुष्का शेट्टी के अलावा इस रोल में किसी और को सोचा भी नहीं जा सकता. भूमि पेडनेकर ने शायद अच्छा काम किया है पर ट्रेलर में कुछ दम नजर नहीं आया जितना क‍ि अनुष्का शेट्टी ने किया था'.

इसी तरह से कई और यूजर्स ने दुर्गामती फिल्म के ट्रेलर की बुराई की है. बता दें 'भागमती' में अनुष्का शेट्टी ने एक आईएएस अफसर का रोल प्ले किया था, जिसपर मरी हुई रानी की आत्मा आ जाती है. अब हिंदी रिमेक में भूमि पेडनेकर नजर आ रही हैं. इसमें भूमि के अलावा अरशद वारसी भी हैं. फिल्म 11 दिसंबर को अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी.