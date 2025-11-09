scorecardresearch
 

बॉलीवुड की 'ईगो' ने बिगाड़ा खेल, बीच में अटकी रणवीर सिंह की 'शक्तिमान'? अनुराग कश्यप ने किया खुलासा

90s का सुपरहीरो 'शक्तिमान' बड़े पर्दे पर काफी समय से लौटने की कोशिश कर रहा है. लेकिन कुछ कारणों के चलते उसकी वापसी अटकी हुई है. अब अनुराग कश्यप ने फिल्म 'शक्तिमान' की देरी का खुलासा किया है.

क्यों अटकी है रणवीर सिंह की 'शक्तिमान'? (Photo: Screengrab)
बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह पिछले कुछ वक्त से एक बड़ी हिट फिल्म नहीं दे पाए हैं. इस कारण से वो कई फिल्मों से हाथ धो बैठे थे. रणवीर के पास एक वक्त पर साउथ के फिल्ममेकर्स का भी ऑफर था. लेकिन अचानक उनकी सभी फिल्में बंद पड़ गईं. इनमें से एक 'शक्तिमान' भी है, जिसपर क्या अपडेट है ये कोई अभी तक जान नहीं पाया है. 

क्यों अटकी हुई है रणवीर सिंह की 'शक्तिमान'?

'शक्तिमान' प्रोजेक्ट साल 2022 में अनाउंस हुआ था. इसके बाद रणवीर सिंह को फिल्म में कास्ट किया गया. लेकिन बात वहीं आकर अटक गई जब एक्टर मुकेश खन्ना ने 'शक्तिमान' के राइट्स देने से इनकार किया. चूंकि मुकेश खन्ना ओरिजिनल शक्तिमान हैं, इसलिए इसे फिल्म का आकार देने के लिए मेकर्स को उनसे राइट्स लेने होंगे. 

मुकेश खन्ना कई बार कह चुके हैं कि वो रणवीर सिंह को शक्तिमान बनता नहीं देखेंगे. उनके मुताबिक, एक्टर की छवि पब्लिक में ठीक नहीं. इन्हीं कारणों से प्रोजेक्ट में देरी हो रही है. अब 'शक्तिमान' पर लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये तो खैर अभी नहीं मालूम हुआ है. लेकिन शक्तिमान किन कारणों से टल रही है, इसके बारे में डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने बात की है. 

'शक्तिमान' को लेकर क्या बोले अनुराग कश्यप? 

दरअसल, गेम चेंजर्स यूट्यूब चैनल पर अनुराग बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के बीच दिखने वाले फर्क पर बात कर रहे थे. उन्होंने बताया कि बॉलीवुड के मुकाबले, साउथ में एक्टर्स के बीच काफी एकता है. अगर कोई एक्टिंग कर रहा है, तो दूसरा उसे प्रोड्यूस कर रहा होता है. सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. 

अनुराग ने बताया कि वो कुछ वक्त पहले 'मिन्नल मुरली' फिल्म के डायरेक्टर बेजिल जोसेफ से मिले थे, जो 'शक्तिमान' बना रहे हैं. डायरेक्टर ने कहा कि जब उन्होंने बेजिल से पूछा कि अब वो 'मिन्नल मुरली' के बाद, कोई और फिल्म क्यों नहीं बना रहे हैं. अनुराग बोले, 'बेजिल ने मुझसे कहा कि मैं आपको सलाम करना चाहता हूं, आप कैसे बॉलीवुड में इतने साल सरवाइव कर गए?' 

'शक्तिमान बनाते-बनाते मेरे वहां तीन साल बर्बाद हो गए. मैंने अपनी लाइफ में लोगों के इतने बड़े ईगो नहीं देखे. बेजिल ने हार मान ली और वो बॉलीवुड छोड़कर चला गया. अब वो साउथ में फिल्म बना रहे हैं.' अनुराग की बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद अब रणवीर सिंह की शक्तिमान ठंडे बस्ते में चली गई है. हालांकि मेकर्स की तरफ से इसपर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

