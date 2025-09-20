scorecardresearch
 

40 की उम्र में बॉबी देओल ने सीखी एक्टिंग, अनुराग कश्यप का खुलासा, बोले- वो इनसिक्योर एक्टर नहीं...

डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने बॉबी देओल संग फिल्म 'बंदर' में काम करने पर बात की है. उनका कहना है कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद, बॉबी ने 110 थिएटर एक्टर्स संग बिना किसी झिझक के काम किया है.

बॉबी देओल की एक्टिंग पर बोले अनुराग कश्यप (Photo: IMDb, Screengrab)
बॉबी देओल फिल्म 'एनिमल' से हर तरफ स्टार बन गए थे. उनकी एक्टिंग की खूब सराहना हुई थी. पिछले कुछ वक्त से बॉबी हर तरफ छाए हुए हैं. 'आश्रम' सीरीज में भी बाबा निराला के किरदार में उन्हें काफी प्यार मिला था. लेकिन बॉबी का ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था. वो कई सालों तक इंडस्ट्री से दूर थे और काम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. 

बॉबी देओल की एक्टिंग को लेकर क्या बोले अनुराग कश्यप?

फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने हाल ही में बॉबी देओल पर खुलकर बात की. उन्होंने एक्टर के साथ 'बंदर' फिल्म में काम किया है. डायरेक्टर ने बॉबी के क्राफ्ट और एक्टिंग की जमकर तारीफ की. साथ ही उनकी कही एक बात भी शेयर की. लल्लनटॉप संग बातचीत में अनुराग ने कहा, 'बॉबी ने मुझसे एक बात कही जो मेरे दिमाग में बैठ गई थी. उन्होंने कहा कि जब मैं 40 साल का हुआ तो किसी ने मुझसे कहा कि बॉबी तुम्हें एक्टिंग सीखनी चाहिए.'

'मुझे ये बचपन में किसी ने नहीं कहा था. उस बात को बॉबी ने अपने दिल पर लिया. इसलिए जब उन्होंने 'आश्रम' या 'लव होस्टल' जैसे प्रोजेक्ट्स किए, तब उन्होंने वो किरदार निभाए जो वो असल जिंदगी में है ही नहीं. उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ऐसे रोल्स कर रहा हूं जो आपको खुद से नफरत हो जाए, लेकिन जब मुझे लोगों का प्यार दिखता है, तब ऐसा महसूस होता है कि मुझे सिर्फ किरदार वाले रोल्स करने चाहिए और वो मुझे बहुत सुकून दिलाता है.' 

'बंदर' फिल्म में बॉबी ने कैसे किया खुद को तैयार?

अनुराग ने बॉबी देओल संग काम करने के एक्सपीरियंस पर कहा, 'मैंने बॉबी संग 'बंदर' में काम किया, जिसमें 110 थिएटर एक्टर्स भरे पड़े हैं. कई बार बड़ा एक्टर अपने आसपास अच्छे एक्टर्स को देखकर इनसिक्योर हो जाता है. लेकिन बॉबी देओल एक सेकंड के लिए भी उन थिएटर आर्टिस्ट के सामने इनसिक्योर नहीं हुए, इसलिए उनका परफॉरमेंस भी उठ गया. भीड़ में नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्टर्स भी थे.'

'लेकिन बॉबी को उससे कोई परेशानी नहीं हुई. उनका काम इतना ऊपर उठकर आया कि उन्होंने लाइफ में पहली बार सेट पर सीन्स इंप्रोवाइज किए. मैं कट भी नहीं बोलता था, बॉबी एक टेक में पूरा सीन शूट कर लेते थे. उन्होंने बंदर में ऐसी चीजें कीं, जो उन्होंने इससे पहले जिंदगी में कभी नहीं की थी. उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके अंदर भी एक कलाकार है, लेकिन उन्होंने मुझपर भरोसा किया.'

बता दें कि अनुराग कश्यप और बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' थिएटर्स में रिलीज होने से पहले दुनियाभर में नाम कमा चुकी है. हाल ही में फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीन हुई थी, जहां इसकी खूब सराहना हुई. अब ये फिल्म इस साल के अंत या अगले साल 2026 के शुरुआत में रिलीज हो सकती है.

