घर-ऑफिस रखा गिरवी, बैंक खाते में बचे थे केवल 400Rs, अनुपम खेर ने सुनाई आपबीती

अनुपम खेर की जिंदगी में एक समय ऐसा आया था जब उनके बैंक अकाउंट में केवल 400 रुपये बचे थे. उन्हें घर और ऑफिस दोनों गिरवी रखने पड़े थे. हाल ही में एक इंटरव्यू में अनुपम ने स्ट्रगल पर बताया.

अनुपम खेर को याद आए स्ट्रगल के दिन (Photo credit: Instagram/anupampkher)
साल था 1984, उम्र 28 साल... ये वो उम्र थी, जब अनुपम खेर ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. सिनेमा में कदम रखा था. 28 साल की उम्र में अनुपम ने 60 साल के बुजुर्ग का किरदार अदा किया था. फिल्म थी 'सारांश'. इसे महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था. आज साल 2025 तक अनुपम खेर, करीब 500 से भी ज्यादा फिल्में अपने करियर में कर चुके हैं. सक्सेसफुल होने के बावजूद वो इंडस्ट्री में ग्राउंडेड रहने का प्रयास करते हैं. 

हालांकि, साल 2000 में अनुपम खेर की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था, जब उनके करियर ने एक मुश्किल टर्न लिया था. अनुपम का प्रोडक्शन हाउस था और वो खुद टीवी की दुनिया में एक्स्पेरिमेंट कर रहे थे. इस दौरान वो अपनी जिंदगी के लो फेज में गए. लगभग कंगाल हो गए थे. 

अनुपम को याद आए पुराने दिन
Unfiltered with Samdish संग बातचीत में अनुपम ने कहा- साल 2004 में मैं लगभग कंगाल हो गया था, क्योंकि मैं टीवी टायकून बनना चाहता था. हम पैसा उधार ले रहे थे. मैंने 10 हजार रुपये लिए थे. लेकिन उसपर लगातार इंट्रस्ट लग रहा था. वो बढ़ते-बढ़ते इतना हो गया कि मेरे बैंक अकाउंट में केवल 400 रुपये बचे थे. मेरा घर और ऑफिस, दोनों गिरवी रखने पड़े. 

फिर एक समय ऐसा भी आया, जब मैं बैक-टू-बैक बड़े बैनर तले हिट फिल्में दे रहा था. लेकिन अंदरूनी तौर पर लगातार स्ट्रगल कर रहा था. मैंने वापसी की और एक मजबूत इंसान के रूप में सामने आया. 

आज अनुपम खेर एक फिल्म के दो से तीन करोड़ रुपये लेते हैं. अनुपम खेर की फिटनेस पर बात करें तो वो पहले से काफी फिट नजर आते हैं. काफी सालों से वो अपनी बॉडी बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं. उन्होंने काफी स्ट्रेन्थ बढ़ाई है. वेट लॉस भी किया है. फैन्स इनकी फिटनेस के मुरीद हैं. 

आज अनुपम खेर का खुद का एक्टिंग स्कूल है, जिसमें काफी बच्चे एक्टिंग सीखने के लिए आते हैं. मुंबई में ये स्थित है. अनुपम खेर फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी एक्टिव नजर आते हैं. फैन्स भी इनके काम को काफी पसंद करते हैं. आर्थिक रूप से अनुपम काफी स्टेबल हैं. 

---- समाप्त ----
