अनुपम खेर ने शेयर की जवानी के दिनों की तस्वीरें, कहा- देखते हैं आप कितनों को पहचान पाते हैं

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह आए दिन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कुछ चीजें ट्विटर या इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ थ्रोबैक तस्वीरें ट्विटर पर साझा की हैं. अनुपम की जवानी के दिनों की इन तस्वीरों में अनुपम के अलावा भी अन्य कई दिग्गज सितारे नजर आ रहे हैं. एक्टर ने तस्वीरें शेयर करते हुए फैन्स को इन कलाकारों को पहचानने का टास्क दिया है.

तस्वीरें शेयर करते हुए एक्टर ने ट्विटर पर लिखा, "ये जुम्मा-चुम्मा के रिहर्सल की तस्वीरें हैं. ये एक सोल्ड आउट शो रहा था. अमिताभ बच्चन जी हमेशा की तरह इस शो में चर्चा का विषय बने रहे. सुपरस्टार रजनीकांत, श्रीदेवी और अन्य सितारों के साथ बहुत सा वक्त बिताने का मौका मिला था. चलिए देखते हैं कि आप इनमें से कितनों को पहचान पाते हैं? ये तस्वीरें मुझे मेरे दोस्त मिनाल त्रिवेदी ने भेजी हैं."

These are rehearsal pics of #JummaChummaInNY! A sold out show! @SrBachchan ji was as always the man of the hour. Got to spend so much time with superstar @rajinikanth #Sridevi & others. Let's see how many of them do you recognise. Pics sent to me by friend #MinalTrivedi !!🤓😎 pic.twitter.com/b3m5tKr6ES