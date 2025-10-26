सतीश शाह के निधन से सदमे में अनुपम खेर, निकले आंसू, चंकी पांडे भी हुए इमोशनल

सिनेमा जगत के लिए 25 अक्टूबर का दिन का काफी उदासी भरा रहा. बॉलीवुड और टीवी के जाने-माने एक्टर सतीश शाह का 74 की उम्र में निधन हो गया. दिग्गज कलाकार के अचानक यूं दुनिया छोड़कर चले जाने से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मातम का माहौल है. अनुपम खेर को भी सतीश शाह के निधन से गहरा सदमा लगा है. एक्टर को याद कर वो रो पड़े.

सदमे में अनुपम खेर

एक्टर अनुपम खेर ने वीडियो शेयर करके अपना दर्द बयां किया है. सतीश शाह को याद करते हुए वो काफी इमोशनल होते नजर आए. उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उन्होंने चश्मा पहनकर छिपाने की कोशिश की, मगर वो दोस्त को खोने का दर्द नहीं छिपा पाए.

अनुपम खेर भारी दिल से वीडियो में कहते दिखे- क्या हो रहा है ये? 3-4 दिन में इतने अच्छे-अच्छे लोग चले गए. वो भी मेरे साथ के. मैं सतीश शाह को जब भी फोन करता था, मैं उन्हें बोलता था सतीश मेरे शाह...वो बोलते थे- जहांपनाह...

अनुपम खेर के निकले आंसू

सतीश शाह की बात करते हुए अनुपम खेर की आंखों में आंसू आ गए. एक्टर बोले- मैं चश्मा पहन लेता हूं, वरना ये आंसू ठीक नहीं लगेंगे. बड़ा ही अच्छा दोस्त था मेरा. ये बहुत शॉकिंग है. मैं यहां स्विट्जरलैंड में बहुत ही आइकॉनिक जगह पर आया हूं, जहां 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' की शूटिंग हुई थी. वहां बड़ा खुशा था मैं...लेकिन जैसे ही मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और खबर आई कि सतीश शाह नहीं रहे.

'हम दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. हंसता रहता था, हंसाता रहता था. जनरल नॉलेज भी कमाल की थी. किसी भी टॉपिक पर बात कर लेता था. कोई हक नहीं आपको ऐसे अचानक जाने का...मेरे पास शब्द ही नहीं हैं. वो बहुत शानदार एक्टर, बेहतरीन इंसान थे.' ये कहते हुए अनुपम खेर रो पड़े. वो अपने आंसू पोंछते नजर आए.

चंकी पांडे का भी छलका दर्द



एक्टर चंकी पांडे को भी सतीश शाह के निधन से तगड़ा झटका लगा है. चंकी ने सतीश शाह संग कई थ्रोबैक फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने तस्वीरों संग एक इमोशनल नोट भी लिखा है- 'ये जो है जिंदगी' देखकर मैं सतीश शाह का फैन बन गया था. फिर 'तीसरा कौन?' समेत कई फिल्मों में उनके साथ काम भी किया. उनके साथ बिताया हर एक पल बहुत ही एंटरटेनिंग और यादगार था. मैं आपको बहुत मिस करूंगा, मेरे प्यारे सतीश.

कब होगा सतीश शाह का अंतिम संस्कार?

सतीश शाह के निधन से सेलेब्स समेत फैंस को भी तगड़ा झटका लगा है. मिली जानकारी के मुताबिक, वो किडनी संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे और बीते दिन वो इस दुनिया से चले गए. सतीश शाह का अंतिम संस्कार आज यानी 26 अक्टूबर को किया जाएगा.

बॉलीवुड से टीवी तक किया कमाल

बता दें कि सतीश शाह ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था. उनकी पहली फिल्म 'भगवान परशुराम' थी. इसके बाद उन्होंने 'गमन', 'उमराव जान', 'शक्ति', 'जाने भी दो यारों', 'विक्रम बेताल', 'मैं हूं न', 'हम आपके हैं कौन', जैसी फिल्मों में काम किया. फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में भी अपनी छाप छोड़ी. टीवी सीरीयल 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में इंद्रवदन साराभाई उर्फ इंदु के रोल से उन्हें घर-घर में तगड़ी पहचान मिली थी. उनके इस किरदार को आज भी याद किया जाता है.

