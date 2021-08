अनु मलिक ने चुराई इजराल राष्ट्रगान की धुन? सालों बाद खुलासा, सिंगर हुए ट्रोल

म्यूजिक कंपोजर और इंडियन आइडल 12 के जज अनु मलिक ट्विटर पर धड़ल्ले से ट्रेंड हो रहे हैं. अनु मलिक बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर रहे हैं और उन्होंने हमें कई हिट गाने दिए हैं. हालांकि अब उनपर गाने की ट्यून को कॉपी करने का इल्जाम लगा दिया गया है.

अनु मलिक ने कॉपी की ट्यून

अनु मलिक ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं और यूजर्स का कहना है कि उन्होंने इजराइल के राष्ट्रगान की ट्यून को फिल्म दिलजले के एक गाने के लिए कॉपी किया था. असल में रविवार को इजराइल ने टोक्यो ओलंपिक में अपना दूसरा गोल्ड मैडल जीता. ऐसे में खिलाड़ी के सम्मान में राष्ट्रीय गान बजाया गया और यहां भारत के लोगों को समझ आया कि उन्होंने इसकी ट्यून को बॉलीवुड के गाने में सुना हुआ है.

ट्विटर यूजर्स ने किया अनु को ट्रोल

अजय देवगन की फिल्म दिलजले के गाने मेरा मुल्क मेरा देश की ट्यून को सोशल मीडिया यूजर्स चोरी किया हुआ बता रहे हैं. कहा जा रहा है कि इजराइल के राष्ट्रगान की ट्यून से इसका म्यूजिक मिलता जुलता है. इसके चलते फिल्म में म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक की खूब टांग खींची जा रही है और उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है.

There needs to be separate investigation done on #AnuMalik songs.

How many country's National Anthems were plagiarized by Anu Malik...😂😂😂 https://t.co/slQKyC8gse — i_am_sangacious (@i_am_sangacious) August 1, 2021

When Israel copied its National Anthem from Urduwood maestro Anwar (Anu) Malik's national anthem from film Diljale



Diljale was a story of dreaded Kashmiri terrorist named Shyam 🤔pic.twitter.com/J5E5VHHv7y — Gems of Bollywood (@GemsOfBollywood) August 1, 2021

#AnuMalik actually copied the Israeli National Anthem for Mera Mulk Mera Desh Song from #Diljale (1996) ??? pic.twitter.com/u3rGHlBNDF — maadalaadlahere (@maadalaadlahere) August 2, 2021

Israel won their second ever Gold at Olympics and Indians ended up remembering Anu Malik 😂#AnuMalik pic.twitter.com/62FAK2aKRG — Mohit Dogra🇮🇳 (@Dmohit36Dogra) August 2, 2021

When Fans came to Know the Song of The Movie Diljale 🎶Mera Mulk Mera Des🎶 Composed by Anu Malik was Inspired by Israel's National Anthem,Fans to #AnuMalik 😿 pic.twitter.com/jvt4AiWNne — Tadkamarkey 2.0 🇮🇳 (@AnilPil63050188) August 1, 2021

There are total 193 countries in the world.



So Anu Malik still has chance to make another 192 songs!#AnuMalik — Biduuu! (@Jackiebidu) August 2, 2021

Israel won their second ever Gold at Olympics and Indians ended up remembering Anu Malik pic.twitter.com/uf9znopHuk — Rajiv Singh (@RajivSi86412039) August 2, 2021

Anu Malik you copied Israeli’s national anthem music & composed “Mera desh, Mera mulk Mera yeh watan ? Anu Malik need an Olympic gold medal for plagiarism . pic.twitter.com/EmMlaijMHC — Gayatri 🇬🇧🇮🇳(BharatKiBeti) (@changu311) August 2, 2021

90s Kid . Gana pehchano . I think we all just have already danced or sang this song in school annual functions. https://t.co/JLsJi9CaBA — ଗାଆଁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ / The Educator (@strytellrofpast) August 1, 2021

No it is not just you. 100% true.



I can't get over it. Anu Malik actually copied the Israeli national anthem for one of his songs! Utha le re baba 😂😂 WDTT https://t.co/GvXdvlusyu — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) August 1, 2021

90s Kid . Gana pehchano . I think we all just have already danced or sang this song in school annual functions. https://t.co/JLsJi9CaBA — ଗାଆଁ ମାଷ୍ଟ୍ରେ / The Educator (@strytellrofpast) August 1, 2021

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अनु मलिक सुर्खियों में आए हों, उनपर इससे पहले भी म्यूजिक चोरी करने का आरोप लगा है. इसके अलावा अनु मलिक पर #MeToo मूवमेंट के दौरान यौन शोषण का आरोप भी लगा था, जिसके बाद उन्हें इंडियन आइडल से बाहर कर दिया गया था. हालांकि अब वह इंडियन आइडल 12 को जज कर रहे हैं.