रिया ने किया सुशांत के क्लोस्ट्रोफोबिया होने का दावा, अंकिता लोखंडे ने यूं दिया जवाब

सुशांत केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर कई आरोप लगे हैं. आज तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रिया ने खुद पर लगे सभी आरोपों पर सफाई दी. इस दौरान रिया ने सुशांत के डिप्रेशन, हार्ड डिस्क, संदीप सिंह के बारे में बातचीत की. रिया ने ये बताया था कि यूरोप ट्रिप पर जाते वक्त सुशांत ने प्लेन में बैठते वक्त कहा था कि उन्हें क्लोस्ट्रोफोबिया है. रिया के इस दावे पर अब सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने रिएक्ट किया है.

अंकिता ने शेयर किया सुशांत का वीडियो

अंकिता लोखंडे ने सुशांत का एक पुराना वीडियो शेयर किया है जिसमें एक्टर प्लेन उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं. कैप्शन में अंकिता ने लिखा- क्या ये क्लोस्ट्रोफोबिया है? तुम हमेशा उड़ना चाहते थे और तुमने ऐसा किया भी. हम सभी को तुम पर गर्व है. अंकिता के इस ट्वीट पर लोगों के ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं. वे अंकिता को सपोर्ट करते दिखे और उनकी बात पर सहमति जताई. कई लोगों ने रिया को ट्रोल करते हुए #ShamelessRhea, #ArrestRheaChakraborty भी ट्रेंड कराया.

Is this #claustrophobia?

You always wanted to fly and you did it and we all are proud of you 😊 pic.twitter.com/5gc2sgyaEK