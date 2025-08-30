अनीत पड्डा के लिए खास है 'सैयारा', सुनाई दिल छू लेने वाली कहानी, बोलीं- मेरे दादा को...

साल 2025 की रोमांटिक लव स्टोरी 'सैयारा' फैंस के दिलों में उतरने में कामयाब हुई थी. इसका जादू थिएटर्स में लोगों के सिर खूब चढ़कर बोला था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सक्सेस बनी थीं. लेकिन फिल्म की हीरोइन अनीत पड्डा के लिए सक्सेस बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं, बल्कि एक ऐसी बात थी जिसे सुनकर उनके फैंस बेहद खुशी महसूस कर सकते हैं.

आखिर क्यों अनीत के लिए खास है 'सैयारा'?

'सैयारा' में अनीत का किरदार एक ऐसी लड़की का है जिसे अल्जाइमर (धीरे-धीरे याददाश्त खोने) की बीमारी है. इस रोल को उन्होंने बड़े पर्दे पर काफी अच्छी तरह से निभाया जरूर. लेकिन उनके लिए ये रोल पर्सनल तौर पर भी अहम था. अनीत बताती हैं कि उनके दादा को भी यही बीमारी है. हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया है कि आखिर क्यों 'सैयारा' उनके लिए खास फिल्म है.

अनीत ने बताया, 'मेरे दादू को अल्जाइमर है जिसके कारण ये फिल्म मेरे लिए इमोशनली और भी ज्यादा करीब है. वो अब उस पॉइंट पर हैं जहां उन्हें अधिक्तर चीजें नहीं याद रहती हैं. लेकिन मुझे इस फिल्म की कहानी में यकीन था क्योंकि ये कहती है कि दिमाग भूल जाता है पर दिल कभी नहीं भूलता.'

'सैयारा' देखकर अनीत के दादा का क्या था रिएक्शन?

अनीत आगे बताती हैं कि उनके दादा अल्जाइमर के कारण भूल चुके थे. मगर जब उन्होंने 'सैयारा' देखी, तब उन्हें एक्ट्रेस से जुड़ी यादें याद आईं जिसे देखकर वो इमोशनल हो गईं. अनीत ने कहा, 'उन्हें मेरा नाम नहीं याद, उन्हें अधिक्तर चीजें अब याद नहीं है. लेकिन वो अभी भी मुझे हीरापुत और मक्खन बुलाते हैं. आखिरी बार जब मैं उनसे मिलने गई, तब उन्हें मेरे पास बैठने से कोई परेशानी नहीं थी.'

'वो जानते थे, मगर अनजान थे कि मैं कौन हूं. जब मेरी फिल्म रिलीज हुई, तब वो थिएटर्स में नहीं जा सके थे क्योंकि वो बेड रेस्ट पर हैं. इसलिए मेरे पेरेंट्स ने उन्हें फिल्म से जुड़े कुछ वीडियोज दिखाए और उन्हें देखकर वो खुश हुए और बोले हीरापुत और मक्खन दी मूवी. वो पल मेरे लिए बहुत खास था.'

'सैयारा' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हिट्स में से है. जिसने करीब 500 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था. फिल्म की सक्सेस ने अहान पांडे और अनीत पड्डा का करियर तो बनाया ही. मगर साथ ही डायरेक्टर मोहित सूरी को भी लोगों के बीच फेमस कर दिया.

