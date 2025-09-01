scorecardresearch
 

'सैयारा' शूट करते हुए अहान पांडे से डरने लगी थी पूरी टीम, बोलीं अनीत, ऐसा क्या हुआ?

अनीत पड्डा ने अपने इंटरव्यू में अहान पांडे की एक्टिंग की तारीफ करते हुए उस सीन का जिक्र किया जब वो अपने किरदार में पूरी तरह घुस चुके थे. उन्हें ऐसा देखकर सेट पर सभी हैरान थे जिसके बाद वो एक्टर से थोड़ा डरने भी लगे.

'सैयारा' में अहान पांडे संग सीन करने पर बोलीं अनीत पड्डा (Photo: Instagram @aneetpadda_, IMDb)
फिल्ममेकर मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' ने देशभर में खूब कमाई की. इस फिल्म से बॉलीवुड में अपना कदम रखने वाले एक्टर्स अहान पांडे और अनीत पड्डा को भी फैंस का भरपूर प्यार मिला. उन्हें दोनों एक्टर्स की एक्टिंग काफी पसंद आई. हाल ही में दोनों एक्टर्स अहान और अनीत ने 'सैयारा' में काम करने और मोहित सूरी के डायेक्शन पर खुलकर बात की है.

'सैयारा' में काम करने पर क्या बोले अहान?

अहान और अनीत ने हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया संग बातचीत में अपनी फिल्म के फेमस पियानो सीन पर बात की. इस सीन के दौरान दोनों एक्टर्स अपने इमोशन्स को अच्छी तरह पर्दे पर उतार पाए थे. जब अहान से पूछा गया कि क्या ये सीन उनके लिए चैलेंजिंग था? तो इसपर एक्टर ने कहा, 'मुझे कभी नहीं लगा कि ये चैलेंजिंग है. मेरे पास एक शानदार टीम थी. जब ये हो रहा था, तब हमें इसका एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास सभी का सपोर्ट था. जब हमारे इमोशनल सीन होते थे, तो सेट पर एक शांत माहौल होता था.'

'किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी. पहले पांच दिन तो नॉर्मल सेट की तरह ही था. लेकिन टाइम के साथ टीम ने इस फिल्म के इमोशन्स को महसूस करना शुरू किया. मैं पहले ऐसे माहौल में रहा हूं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई. पियानो सीन के लिए हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी. हम इसमें इतना घुस चुके थे कि बस मोहित सूरी सर को अपने आंसू रोकने थे. क्योंकि हम भी इमोशनल थे और फिर एक आर्क होता है जिसके अंदर रहकर ही आपको सबकुछ करना होता है. वहां मोहित सर को बीच में अपना सपोर्ट देने आना पड़ता है.'

अहान की परफॉर्मेंस को देख क्या था सेट पर क्रू का रिएक्शन?

अहान की बातों पर अनीत पड्डा ने भी उस वक्त को याद किया जब एक्टर की शानदार परफॉर्मेंस के कारण सेट पर लोग उनसे डरने लगे थे. वो किरदार में इस कदर घुस चुके थे कि उन्हें उसमें से निकालने के लिए मोहित सूरी को आगे आना पड़ता था. अनीत ने बताया, 'एक दिन था जब शूट खत्म होते-होते अहान अपने किरदार कृष कपूर में इतना घुस चुका था कि एक वक्त पर सेट पर हर कोई उससे डरने लगा.'

'अहान ने अपने किरदार को बहुत अच्छे से प्ले किया था. इसलिए मुझे उसे याद नहीं करना था और अहान को इतनी खूबसूरती से परफॉर्म करते देख मैं बहुत इमोशनल हो गई. मोहित सर को उसे कहना पड़ा था कि बेटा इतना भी मत रो. यही उनका मतलब है जब वो कहते हैं कि हमारे किरदारों ने हमें बहुत गहराई से प्रभावित किया.' 

बात करें 'सैयारा' की, तो फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ कमाने के बाद जल्द ओटीटी पर भी रिलीज होगी. फिलहाल इसे किस ओटीटी चैनल पर रिलीज किया जाएगा, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है.

