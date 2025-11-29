scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'दुनिया के बेहतरीन इंसान...' दोस्त अहान पांडे की तारीफ में बोलीं अनीत पड्डा, कंफर्म हुआ रिश्ता?

'सैयारा' स्टार्स अनीत पड्डा और अहान पांडे एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं. हाल ही में दोनों एक इवेंट के दौरान नजर आए, जहां अनीत ने भरी मेहफिल में अपने को-स्टार की तारीफ की. ये वीडियो दोनों की डेटिंग की खबरों के बीच वायरल हुआ.

Advertisement
X
को-स्टार अहान पांडे के लिए क्या बोलीं अनीत पड्डा? (Photo: Instagram/ Ahaan Panday)
को-स्टार अहान पांडे के लिए क्या बोलीं अनीत पड्डा? (Photo: Instagram/ Ahaan Panday)

फिल्ममेकर मोहित सूरी ने इस साल बॉलीवुड को दो नए चेहरों से नवाजा, जिन्होंने ऑडियंस के बीच अपनी खास जगह बनाई. अहान पांडे और अनीत पड्डा फिल्म 'सैयारा' से बॉक्स ऑफिस पर छाए. उनकी केमिस्ट्री इतनी जोरदार थी कि लोगों को लगने लगा कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. फैंस उनकी जोड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी एक्साइटमेंट भी दिखाते हैं.

एक-दूसरे को डेट कर रहे 'सैयारा' एक्टर्स?

कुछ वक्त पहले फिल्ममेकर करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड की नई जोड़ी का खुलासा किया था. उनका कहना था कि अहान पांडे और अनीत पड्डा एक नया कपल बनकर सामने आ रहा है. हालांकि करण के इस दावे को खुद अहान पांडे ने झुठला दिया था. एक्टर ने साफ किया कि अनीत सिर्फ उनकी अच्छी दोस्त हैं और वो फिलहाल सिंगल हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Aneet Padda
रातों-रात मिला स्टारडम, प्रेशर में आईं Aneet Padda?  
Aneet Padda News
रातोरात मिला स्टारडम, फैंडम का प्यार देख प्रेशर में आईं अनीत पड्डा?  
Ahaan Panday
बचपन से इंडस्ट्री का हिस्सा रहे, लेकिन खुद को आउटसाइडर मानते हैं अहान 
ahaan aneet
Aneet Padda को डेट नहीं कर रहे Ahaan Panday, बोले... 
Ahaan Panday reacts on dating aneet padda
अनीत पड्डा को डेट नहीं कर रहे अहान पांडे, एक्टर ने किया कंफर्म, बताया खुद को सिंगल 

अब अहान और अनीत का रिश्ता क्या है, ये तो वो दोनों ही जानते हैं. मगर अब दोनों का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अनीत अपने को-स्टार अहान पांडे के बारे में बात कर रही हैं. एक इवेंट के दौरान अहान और अनीत को अपने शानदार डेब्यू के लिए अवॉर्ड मिला. इस दौरान एक्ट्रेस ने अपनी स्पीच में फिल्म 'सैयारा' और पूरी टीम का धन्यवाद किया.

Advertisement

वीडियो में आगे अनीत ने अहान के लिए कहा, 'मेरे को-एक्टर और मेरे सबसे अच्छे दोस्त, अहान पांडे को शुक्रिया. आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि सेट पर कितनी बार मुश्किलें आई हैं और अहान ने हमेशा मेरा साथ दिया है. इसलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. और दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान में से एक के साथ इस मंच पर होना दुनिया का सबसे अच्छा अहसास है.' इस खास मोमेंट के बाद अहान और अनीत दोनों इमोशनल नजर आए. 

'सैयारा' के बाद अहान-अनीत के प्रोजेक्ट्स 

फिल्म 'सैयारा' के बाद अहान पांडे और अनीत पड्डा के हाथों बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लग चुके हैं. जहां एक तरफ अहान, यश राज फिल्म्स के अगले प्रोजेक्ट में काम करेंगे, वहीं अनीत, मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म 'शक्ति शालिनी' में नजर आएंगी. अनीत की फिल्म अगले साल के अंत तक रिलीज होगी. वहीं अहान की फिल्म कब रिलीज होगी, इसपर अपडेट आना बाकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement