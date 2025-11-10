'सैयारा' से स्टार बनीं अनीत पड्डा, पढ़ाई के लिए फिल्मी करियर पर लगाया ब्रेक! कर रहीं परीक्षा की तैयारी

मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'सैयारा' ऑडियंस के दिलों में जगह बनाने वाली एक्ट्रेस अनीता पड्डा के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं. हाल ही में एक्ट्रेस की मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में एंट्री हुई है. जल्द ही वो फिल्म शक्ति शालिनी में बतौर लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी. हालांकि इस शूटिंग को पूरा करने से पहले अनीत ने पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी समझा है.

दरअसल मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म की शूटिंग करने से पहले अनीत अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं. वो जल्द ही फाइनल ईयर की एग्जाम देंगी.

कब होंगे अनीत पड्डा के एग्जाम?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीत पड्डा इस वक्त बीए (हॉनर्स) पोलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रही हैं. रिपोर्ट में सोर्स ने बताया, 'अनीत इस वक्त अपने फाइनल ईयर की एग्जाम की तैयारी कर रही हैं. वो काम और पढ़ाई को अच्छे से बैलेंस कर रही हैं.' यानी अनीत ने पढ़ाई के साथ ही साथ अपने काम के लिए भी वक्त निकाल लिया है. आने वाले दिसंबर और जनवरी में ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्जाम देंगी.

शक्ति शालिनी की क्या है कहानी?

मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म शक्ति शालिनी एक रहस्यमयी देवी पर बेस्ड है, जो बुरी आत्माओं से लोगों की रक्षा करती है. फिल्म में अनीत पड्डा लीड रोल में है. उन्होंने इस फिल्म में कियारा आडवाणी को रिप्लेस किया है. वैसे तो ये फिल्म इसी साल के शुरुआत में रिलीज होने वाली थी लेकिन अब ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. हालांकि इस फिल्म के आगे शेड्यूल होने और रिलीज में देरी का कारण अभी तक पता नहीं चला है.

सैयारा से बनाई पहचान

गौरतलब है कि अनीत पड्डा इस साल यशराज बैनर के तले बनी फिल्म सैयारा में नजर आई थीं. इस फिल्म में उनके साथ अहान पांडे भी दिखाई दिए थे. ये फिल्म इस साल की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है. सिर्फ 60 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 550 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.

