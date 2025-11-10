scorecardresearch
 

Feedback

'सैयारा' से स्टार बनीं अनीत पड्डा, पढ़ाई के लिए फिल्मी करियर पर लगाया ब्रेक! कर रहीं परीक्षा की तैयारी

सैयारा स्टार अनीत पड्डा जल्द ही अपने कॉलेज के फाइनल ईयर की परीक्षा देने वाली हैं, उसके तुरंत बाद वो दिनेश विजान की 'शक्ति शालिनी' की शूटिंग शुरू करेंगी.

Advertisement
X
एक्ट्रेस अनीत पड्डा देंगी एग्जाम (Photo: YRF)
एक्ट्रेस अनीत पड्डा देंगी एग्जाम (Photo: YRF)

मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'सैयारा' ऑडियंस के दिलों में जगह बनाने वाली एक्ट्रेस अनीता पड्डा के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं. हाल ही में एक्ट्रेस की मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में एंट्री हुई है. जल्द ही वो फिल्म शक्ति शालिनी में बतौर लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी. हालांकि इस शूटिंग को पूरा करने से पहले अनीत ने पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी समझा है.

दरअसल मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म की शूटिंग करने से पहले अनीत अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं. वो जल्द ही फाइनल ईयर की एग्जाम देंगी.

कब होंगे अनीत पड्डा के एग्जाम?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनीत पड्डा इस वक्त बीए  (हॉनर्स) पोलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रही हैं. रिपोर्ट में सोर्स ने बताया, 'अनीत इस वक्त अपने फाइनल ईयर की एग्जाम की तैयारी कर रही हैं. वो काम और पढ़ाई को अच्छे से बैलेंस कर रही हैं.' यानी अनीत ने पढ़ाई के साथ ही साथ अपने काम के लिए भी वक्त निकाल लिया है. आने वाले दिसंबर और जनवरी में ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्जाम देंगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Aneet Padda News
मैडॉक की हॉरर कॉमेडी मूवी में कैसे चुनी गईं अनीत पड्डा? जानिए 
aneet padda in shakti shalin
अनीत पड्डा के हाथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट, कियारा आडवाणी को किया रिप्लेस 
Aneet Padda Ott Film
'सैयारा' एक्ट्रेस ने थ्रोबैक वीडियो में की ऐसी हरकत, देखकर भड़के यूजर्स, बोले- अब ये फ्लॉप 
Aneet Padda
शोबिज में आने से घबरा रहीं थीं अनीत पड्डा, एक्टिंग और पढ़ाई के बीच किया स्ट्रगल 
Ameesha Patel on comparison of kaho na pyaar hai and saiyaara
'कहो ना प्यार है' और 'सैयारा' की तुलना पर बोलीं अमीषा पटेल 

शक्ति शालिनी की क्या है कहानी?
मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म शक्ति शालिनी एक रहस्यमयी देवी पर बेस्ड है, जो बुरी आत्माओं से लोगों की रक्षा करती है. फिल्म में अनीत पड्डा लीड रोल में है. उन्होंने इस फिल्म में कियारा आडवाणी को रिप्लेस किया है. वैसे तो ये फिल्म इसी साल के शुरुआत में रिलीज होने वाली थी लेकिन अब ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. हालांकि इस फिल्म के आगे शेड्यूल होने और रिलीज में देरी का कारण अभी तक पता नहीं चला है.  

Advertisement

सैयारा से बनाई पहचान
गौरतलब है कि अनीत पड्डा इस साल यशराज बैनर के तले बनी फिल्म सैयारा में नजर आई थीं. इस फिल्म में उनके साथ अहान पांडे भी दिखाई दिए थे. ये फिल्म इस साल की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है. सिर्फ 60 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 550 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement