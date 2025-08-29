'सैयारा' की हीरोइन बनें अनीत, इसलिए अहान पांडे ने मांगी थी दुआ, एक्ट्रेस ने सुनाई पूरी कहानी

यश राज फिल्म्स की 'सैयारा' इस साल बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा सरप्राइज बनकर आई थी. फिल्म ने अचानक लाखों-करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया था. साथ ही अहान पांडे और अनीत पड्डा भी इससे घर-घर में फेमस हो गए थे. अब हाल ही में अनीत पड्डा ने अपनी फिल्म को लेकर खुलकर बात करते हुए इससे जुड़ा एक अनसुना किस्सा सुनाया है.

कैसे मिली थी अनीत पड्डा को 'सैयारा'?

'सैयारा' से इंडस्ट्री में दो न्यूकमर्स की एंट्री हुई है. अहान पांडे और अनीत पड्डा ने इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत कर ली है. जहां अहान यश राज फिल्म्स के साथ पहले से काम कर रहे थे, वहीं अनीत भी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही थीं. अब हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में अनीत का कहना है कि उन्हें 'सैयारा' अहान पांडे के कारण मिली है.

अनीत ने सैयारा के ऑडिशन से जुड़ा किस्सा बताते हुए कहा, 'जब मैं सैयारा के लिए ऑडिशन दे रही थी, तब अहान मुझे माउंट मैरी चर्च लेकर गया था और हम दोनों ने वहां एक कैंडल जलाई थी और फिर गाड़ी में आकर बैठ गए थे. मैंने उससे पूछा था कि तुमने भगवान से क्या इच्छा मांगी? उसने मेरी ओर देखकर मुझसे पूछा कि मैंने क्या विश मांगी? फिर एक हफ्ते बाद मुझे कॉल आता है कि आपको सैयारा में रोल मिल चुका है. तब जाकर अहान ने कहा कि बिल्कुल मैंने यही विश किया था कि तुम्हें वो रोल मिल जाए.'

'सैयारा' से पहले कैसी थी अनीत पड्डा की एक्टिंग जर्नी?

अनीत ने आगे अपनी एक्टिंग जर्नी पर भी बात की. उन्होंने बताया कि वो शुरुआत से ही एक्टिंग करना चाहती थीं. मगर उनके माता-पिता के पास उतने पैसे नहीं थे जिसके जरिए वो मुंबई आकर ऑडिशन दे सकें. एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे हमेशा से ही एक्टिंग करनी थी. मैं अपना कमरा बंद करके एक्टिंग के लिए ऑडिशन देती थी. मैं अपने पेरेंट्स से कहती थी कि मैं अपना होमवर्क कर रही हूं. मैं जानती थी कि मुझे ये सबकुछ खुद के दम पर करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं था कि वो मुझे मुंबई ऑडिशन के लिए लेकर जा पाएं.'

बात करें 'सैयारा' की, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये कमाने में कामयाब हुई थी. इसका बजट करीब 60 करोड़ रुपये बताया गया था. अब इस फिल्म को फैंस ओटीटी पर देखने के लिए बेताब हैं.

