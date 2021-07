बेस्ट फ्रेंड शनाया कपूर से लव एडवाइस लेती हैं अनन्या पांडे, बॉन्ड पर की बात

हाल ही में Feet Up With The Stars शो में अनन्या पांडे ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि प्यार और रिश्तों के मामलों में सलाह लेने के लिए वह शनाया कपूर के पास जाती हैं. उन्होंने मजाक में शनाया को खराब इंसान भी बताया.

अनन्या पांडे, शनाया कपूर