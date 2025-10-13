अमृता राव पर हुआ था काला जादू, हाथ से निकलीं 3 फिल्में, लौटाना पड़ा साइनिंग अमाउंट

बॉलीवुड डीवा अमृता राव इन दिनों स्क्रीन से दूर हैं. फिल्म 'विवाह', 'मैं हूं ना', 'इश्क विश्क' में अपनी दमदार एक्टिंग से उन्होंने फैंस को दीवाना बनाया. एक्ट्रेस ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उनके साथ ब्लैक मैजिक हुआ था. पहले वो इन सभी चीजों पर यकीन नहीं करती थीं. लेकिन जब उनके साथ ऐसा हुआ तो वो हैरान हो गई थीं.

अमृता का शॉकिंग खुलासा

अमृता से रणवीर इलाहाबादिया ने अपने पॉडकास्ट में ब्लैक मैजिक पर सवाल पूछा. एक्ट्रेस ने इसके जवाब में कहा क्यों वो ऐसे सवाल पूछते हैं? तब रणवीर ने बताया कि सिंपल और साफ दिल के लोग डार्क साइड से प्रभावित होते हैं. अमृता ने अपनी स्टोरी बताते हुए कहा कि एक वक्त था जब वो अपने गुरु से मिली थीं. उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया. फिर 1-2 दिन बाद मेरी मां से बात कर बताया कि किसी ने तुम्हारी बेटी पर वशीकरण किया है. ये सुनकर मैं चौंक गई थी. मैं वशीरकरण जैसी बात पर अपनी जिंदगी में कभी भरोसा नहीं करती अगर ये बात उन गुरु के अलावा किसी और ने बोली होती.

जब अमृता के हाथ से निकली 3 बड़ी फिल्में

वो कहती हैं- ''मुझे पता है कि वे (गुरु) जेनुअन हैं. उन्हें कुछ खोने का मलाल नहीं है. कुछ पाने की इच्छा नहीं है. उन्होंने मुझे बस सच बताया. उनकी बात सुनने के बाद मुझे लगा शायद मेरे साथ हुआ था काला जादू. अभी तक मैंने दूसरी हीरोइनों से ही सुना था कि इंडस्ट्री में काला जादू होता है.'' अमृता ने बताया कि उन्हें काला जादू फील नहीं हुआ था. लेकिन शायद कुछ निगेटिव चीजें आपके साथ होती हैं.

अमृता ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा- मेरी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया था जब मैंने 3 बड़ी फिल्मों को साइन किया था. वो सभी फिल्में बड़े बैनर की थीं. उस साल सबसे फनी चीज हुई थी कि वो तीनों ही फिल्मों नहीं बनीं. मैंने साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था. लेकिन प्रोजेक्ट बंद पड़ गए थे. मेरे लिए ये थोड़ा वीयर्ड था.

अमृता के वर्कफ्रंट की बात करें, तो वो पिछली बार फिल्म जॉली एलएलबी 3 में दिखी थीं. काम से अलावा अमृता पर्सनल लाइफ पर फोकस करती हैं. वो यू्ट्यूब पर पति अनमोल संग मिलकर पॉडकास्ट चलाती हैं. दोनों सेलेब्रिटी कपल्स के इंटरव्यू लेते हैं. फैंस एक्ट्रेस को फिर से स्क्रीन पर देखने का इंतजार कर रहे हैं.

