धुरंधर का डर नहीं बल्कि इस वजह से 'इक्कीस' की रिलीज डेट बदली, बिग बी ने किया पोस्ट

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में काफी एक्टिव हैं. वो अपने काम से जुड़ी हर अपडेट फैंस के साथ शेयर करते हैं. इस बीच महानायक अपने नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' को भी प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. अब बिग बी ने फिल्म की रिलीज डेट को लेकर पोस्ट किया है.

और पढ़ें

दरअसल दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' की रिलीज डेट बीते दिन बदल दी गई. पहले ये फिल्म 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होना थी. लेकिन अब इसे 1 जनवरी 2026 को रिलीज किया जाएगा. यानी नए साल के पहले दिन.

सोशल मीडिया पर माना गया कि 'इक्कीस' के मेकर्स ने ये फैसला 'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को देखते हुए लिया है. ऐसे में इसे 1 जनवरी 2026 को रिलीज किया जाएगा. हालांकि इन सब बातों के बीच बिग बी के पोस्ट ने असली वजह बता दी है कि फिल्म किस वजह से आगे बढ़ी है.

ज्योतिष कारणों से बदली गई डेट?

अगस्त्य नंदा के नाना अमिताभ बच्चन ने 'इक्कीस' को लेकर आज यानी गुरुवार को एक पोस्ट शेयर किया. जिसमें बिग बी ने रिलीज डेट में बदलाव का कारण ज्योतिष को बताया. बिग बी ने लिखा, 'इक्कीस' पहले पच्चीस (25) को थी अब होगी छब्बीस (26) पहली (1) को. कुछ ज्योतिष विद्या वाले कहे भाई शगुन है अच्छा… चले चलो, बस चले चलो!!'

Advertisement

T 5599 -

IKKIS पहले पच्चीस (25) को थी, अब होगी छब्बीस ('26) , पहली (1) को ;

कुछ ज्योतिष विद्या वाले कहे, भाई ,शगुन है अच्छा, चले चलो, बस चले चलो !! pic.twitter.com/8fYP3RoSFk — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 17, 2025

अब बिग बी के पोस्ट ने उन चर्चाओं पर विराम लगा दिया, जिसमें ये कहा जा रहा था कि इक्कीस की रिलीज धुरंधर और अवतार: फायर एंड एश के चलते टाली गई है. जबकि अमिताभ बच्चन के पोस्ट से साफ जाहिर हो रहा है कि इस फैसले के पीछे की वजह ज्योतिष है.

कब रिलीज होगी इक्कीस?

'इक्कीस' पहले 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी, लेकिन मेकर्स ने अब फिल्म को 1 जनवरी तक के लिए आगे बढ़ा दिया है. श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को दिनेश विजन के मैडॉक फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म से अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही हैं. इस फिल्म में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र भी नजर आएंगे. ये उनकी आखिरी फिल्म है.

---- समाप्त ----