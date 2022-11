कश्मीर फाइल्स कंट्रोवर्सी: अवॉर्ड रेस में शामिल थीं ये 14 और फिल्में, नदव लैपिड ऐसे चुने गए जूरी हेड

फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर छिड़ा विवाद गरमाता जा रहा है. IFFI के जूरी हेड नदव लैपिड ने फिल्म को वल्गर प्रोपेगेंडा बताकर नई बहस छेड़ दी है. 20-28 नवंबर तक गोवा के पणजी में 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) आयोजित हुआ. इसमें गोल्डन पीकॉक कैटिगरी में कुल 15 मूवीज के बीच कॉम्पिटिशन हुआ. जिनमें 12 इंटरनेशनल और 3 भारतीय फिल्में मौजूद रहीं. जिसमें कश्मीर फाइल्स का नाम भी शामिल था.

IFFI में दिखाई गईं कौन-कौन सी फिल्में?

गोल्डन पीकॉक कैटिगरी में मूवी आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स (I have Electric Dreams) को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड दिया गया है. द कश्मीर फाइल्स को लेकर IFFI जूरी हेड के बयान, जिसमें 'द कश्मीर फाइल्स' को 'वल्गर प्रोपेगेंडा' बताया गया है, के बाद हंगामा खड़ा हो गया है. लेकिन जिस अवॉर्ड की रेस में कश्मीर फाइल्स थी, उसमें बाकी कौन सी फिल्में शामिल रहीं? इस रिपोर्ट में बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स के अलावा गोल्डन पीकॉक कैटिगरी में दिखाई गई उन 14 फिल्मों के बारे में.

The film 'I have Electric Dreams' directed by Valentina Maurel wins the coveted Golden Peacock award for the 'Best Film' at #IFFI53.

