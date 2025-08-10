scorecardresearch
 

मशहूर प्रोड्यूसर ने की 'आशिक बनाया आपने' का रीमेक बनाने की मांग, मना करने पर बायकॉट हुआ सिंगर

पॉपुलर सिंगर-म्यूजिक कंपोजर अमाल अपने परिवार ही नहीं बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं. अब हाल ही में अमाल ने भूषण कुमार के साथ बिगड़ते रिश्तों के बारे में खुलकर बात की है.

भूषण कुमार पर बोले अमाल (Photo: x/@AmaalMallik/t-series)
पॉपुलर सिंगर-म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक काफी समय से चर्चा में बने हुए हैं. अमाल के सिर्फ अपने ही परिवार नहीं बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं. अब हाल ही में अमाल ने भूषण कुमार के साथ बिगड़ते रिश्तों के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार को उनके खिलाफ भड़का दिया. जिसके बाद उनके रिश्ते खराब हो गए.

शार्दुल पंडित को दिए इंटरव्यू में अमाल ने बताया कि कैसे टी-सीरीज के एक प्रोजेक्ट के लिए रीमिक्स बनाने के ऑफर को ठुकराने से भूषण कुमार के बीच मतभेद पैदा हो गए थे. जिसके बाद उनके प्रोफेशनल टर्म्स खराब हो गए. 

भूषण कुमार पर क्या बोले अमाल?
इंटरव्यू के दौरान अमाल मलिक ने कहा कि रिश्तों में कड़वाहट के बावजूद वो म्यूजिक इंडस्ट्री में भूषण कुमार को पिता समान समझते हैं. उनके मन में भूषण को लेकर कोई गुस्सा या नफरत नहीं है. अमाल ने कहा, 'मेरा और भूषण कुमार का रिश्ता सौतेले पिता-सौतेले बेटे जैसा रिश्ता है. सलमान खान ने मुझे लॉन्च किया, लेकिन भूषण कुमार ने मेरा हाथ थामा और मेरी प्रतिभा पर विश्वास करके मुझे बड़ी फिल्मों और प्रोडक्शन हाउस तक पहुंचाया. अमाल मलिक के अमाल मलिक बनने के पीछे पूरी तरह से उनका ही हाथ है.'

भूषण कुमार से विवाद पर क्या बोले अमाल?
अमाल ने कहा, 'भूषण कुमार देश के सबसे बड़े म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े व्यक्ति है. वो म्यूजिक लेबल के पीछे खड़े हैं. वो इस बात को तय कर सकते हैं कि कौन स्टार बनेगा और कौन नहीं.' जब अमाल से पूछा गया कि किस बात ने उन्हें अपनी बात पर अड़े रहने के लिए मोटिवेट किया? इस पर अमाल ने कहा, 'यह म्यूजिक के प्रति उनके नजरिए पर डिपेंड करता है. म्यूजिक कैसे बनाया जाना चाहिए, इस बारे में मेरी समझ, मैं उन्हें उनके मुंह पर कह देता हूं कि मैं कुछ चीजें नहीं करूंगा.'

अमाल ने क्यों ठुकराया भूषण का ऑफर?
अमाल ने इस बात को भी याद किया कि शुरुआत में भूषण उनके इनकार से हैरान रह गए थे. उन्हें यह जानकर झटका लगा कि मैं उनकी फिल्में ठुकरा रहा हूं. लेकिन मुझे पता है कि किसी ने भी शुरुआत करते ही 40 हिट फिल्में नहीं दी हैं. मैंने दी हैं. अगर किसी ने टी-सीरीज के साथ सबसे ज्यादा हिट फिल्में दी हैं, तो वह हिमेश रेशमिया हैं. लेकिन अगर आप मुझसे 'आशिक बनाया' या 'मसक्कली' का रीमेक बनाने को कहेंगे, तो मैं नहीं करूंगा. मैं नहीं चाहता. मैं क्यों करूं? मैं अपने परिवार की विरासत बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, और मैं सुनने वालों की आलोचना नहीं चाहता.'

अमाल ने इस बात को एक्सपेप्ट किया कि रीमिक्स प्रोजेक्ट्स को ठुकराने के उनके फैसले के अपने जोखिम थे. उन्होंने कहा, 'जब मैंने भूषण का हाथ छोड़ा, तो उन्होंने भी मेरा हाथ छोड़ दिया. उन्होंने बिना किसी परवाह के रीमिक्स जारी रखे. मेरे माता-पिता डरे हुए थे, मेरे दोस्त चिंतित थे, और मैं भी इस बारे में दुविधा में था. लेकिन मुझे पता है कि उनके मन में मेरे लिए एक नरम कोना है. जब कोई आदमी बहुत बड़ा होता है, तो उसके आस-पास ऐसे लोग होते हैं जो उसे जहर देंगे.' 

