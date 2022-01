Pushpa Box Offic Collection Day 25: अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा' को रोकना मुश्किल, नॉर्थ बेल्ट में कमाए 100cr

साउथ इंडिया के पावर स्टार अल्लू अर्जुन ने कमाल कर दिया है. बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड-हॉलीवुड फिल्मों को पटखनी देकर पुष्पा ने ऐसा गदर मचाया, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है. पुष्पा का जादू मूवी लवर्स के सिर ऐसा चढ़ा कि वो कोरोना का खौफ तक भूल गए.

पुष्पा ने नॉर्थ इंडिया में कमाए 100 करोड़

अल्लू अर्जुन की पुष्पा रिलीज होने के 25 दिन बाद भी जबरदस्त कमाई कर रही है. वीकडेज हो या वीकेंड, पुष्पा नहीं रुकेगी. अल्लू अर्जुन की पुष्पा धीरे धीरे सभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ रही है. वर्ल्डवाइड सक्सेसफुल इस फिल्म ने हिंदी बेल्ट में भी धमाल मचा रखा है. पुष्पा ने नॉर्थ इंडिया में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है. नॉर्थ बेल्ट में 100 करोड़ कमाने वाली पुष्पा पांचवी फिल्म है.

PHENOMENAL!!🙏 #PushpaTheRise crossed 100Cr Gross alone in NORTH INDIA . 5th south film to hit 100cr mark in north belt. 🙌 Without solid promotions BOX OFFICE Arachakam with debut pan india film 💥 H A I L K I N G @alluarjun 👑 #PushpaBoxOffice #Pushpa pic.twitter.com/OIXRBBEv5F

पुष्पा की कमाई ने किया सरप्राइज

सरप्राइजिंग ये है कि 100 करोड़ का आकंड़ा छूनी वाली पुष्पा का नॉर्थ बेल्ट मे जोरदार प्रमोशन भी नहीं हुआ था. फिल्म ने चौथे हफ्ते में सोमवार तक 81.58 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. सोमवार को फिल्म ने 1.10 करोड़ कमाए. Box Office Biz के अनुसार, पुष्पा ने 23 दिन में वर्ल्डवाइड 326.6 करोड़ कमाए. वहीं भारत में फिल्म ने 23 दिनों में 250.3 करोड़ का आंकड़ा छुआ.

नॉर्थ बेल्ट में कई जगह थियेटर्स बंद हैं तो कहीं पर 50 फीसदी कैपेसिटी के साथ खुले हैं. तब भी पुष्पा अपना जादू बनाए हुए है. बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अल्लू अर्जुन की पुष्पा अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तहलका मचाएगी.

#Pushpa is slowing down, but the job is done… A big, fat total in the pandemic era clearly indicates the love this film has got from moviegoers… [Week 4] Fri 1.95 cr, Sat 2.56 cr, Sun 3.48 cr, Mon 1.10 cr. Total: ₹ 81.58 cr. #India biz. pic.twitter.com/098hi3LXKR