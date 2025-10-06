scorecardresearch
 

अनु मलिक पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप फ‍िर क्यों किया साथ में काम? अलीशा ने बताया

अलीशा चिनॉय एक फेमस पॉप और प्लेबैक सिंगर हैं, लेकिन उनके करियर में डाउनफॉल तब आया जब उन्होंने अनु मलिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया. अलीशा ने बताया कि किसी ने उनका साथ नहीं दिया था. लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर से कमबैक किया था.

अलीशा ने अनु पर लगाए थे आरोप (Photo: Screengrab)
‘मेड इन इंडिया’ फेम सिंगर अलीशा चिनॉय ने 1996 में म्यूजिक कम्पोजर अनु मलिक पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. इसके बारे में उन्होंने खुलकर बात की. अलीशा ने बताया कि जब उन्होंने अनु मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, तो लोग उनसे दूरी बनाने लगे और उनका काम भी रुक गया. हालांकि, उन्होंने इसे अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया. 

उन्होंने 2018 के #MeToo मूवमेंट के दौरान उन महिलाओं का समर्थन करने की भी बात की, जिन्होंने अनु मलिक पर इसी तरह के आरोप लगाए थे. अलीशा ने यह भी बताया कि उन्होंने अनु मलिक को क्यों माफ किया और 2003 में फिर से उनके साथ काम करने का फैसला क्यों लिया.

पति ने किया था इंस्पायर

जूम से बातचीत में अलीशा ने बताया, “मुझे लगता है उस वक्त लोगों ने इस बात को बस नजरअंदाज कर दिया था. असल में, वो दौर मर्दों का था, अब औरतों का है. उस समय मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे पति राजेश मेरा काम संभालते थे. उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा कि मुझे आवाज उठानी चाहिए.”

उन्होंने आगे बताया, “मैं तो कह रही थी छोड़ो, भूल जाओ, लेकिन उन्होंने कहा- नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए. तब मुझे थोड़ी हिम्मत आई और मैंने कहा ‘ठीक है, करते हैं.’ ऐसे ही सब शुरू हुआ.”

करियर पर पड़ा बुरा असर

अलीशा ने बताया, “मेरे ज्यादातर गाने अनु मलिक के साथ थे. बप्पी लाहिड़ी और कुछ और संगीतकारों के साथ भी काम किया था, लेकिन इस विवाद के बाद मेरा बहुत सारा काम रुक गया. फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, छोड़ो. मुझे फर्क नहीं पड़ा कि लोगों ने मुझसे दूरी बना ली.”

इंडस्ट्री ने किया किनारा

अलीशा ने निराशा जताते हुए कहा, “उस वक्त जब मैंने बात की थी, तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया.” #MeToo आंदोलन के दौरान, जब कुछ महिलाओं ने अनु मलिक पर इसी तरह के आरोप लगाए, तो वो अलीशा के पास समर्थन के लिए आईं. पहले तो अलीशा झिझक रही थीं क्योंकि 90 के दशक में किसी ने उनका साथ नहीं दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, “उन्होंने मुझसे बस एक सवाल पूछा, ‘क्या आप सहमत हैं?’ और मैंने कहा, हां, हर शब्द से. बस इतना ही.”

फिर किया अनु मलिक के साथ काम, क्यों?

कई सालों तक साथ काम न करने के बाद, अलीशा और अनु मलिक ने 2003 की फिल्म ‘इश्क विश्क’ के लिए फिर साथ काम किया. बाद में दोनों ‘इंडियन आइडल’ में जज के तौर पर भी दिखे. अलीशा ने बताया कि अनु मलिक ने उनसे माफी मांगी थी और अपने व्यवहार के लिए पछतावा जताया था.

उन्होंने कहा, “करीब दस साल बाद ऐसा हुआ. मैं टिप्स कंपनी के लिए ‘सेक्सी सेक्सी’ गाना गा चुकी थी. तो कुमार तौरानी जी ने मुझे फोन करके कहा, ‘अलीशा, अब सब भूल जाओ. सब बदल गए हैं, अब सब ठीक रहेगा.’ पहले तो मैंने मना किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा, ‘एक बार मिल लो.’ मीटिंग हुई, माफी मांगी गई, और फिर हमने साथ काम किया. मुझे लगा कि शायद उन्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया था.”

अलीशा ने कहा कि उसके बाद अनु मलिक का व्यवहार अच्छा रहा.

---- समाप्त ----
