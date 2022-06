अक्षय कुमार बोले- इतिहास की किताबों में नहीं सम्राट पृथ्वीराज का जिक्र', यूजर्स बोले- NCERT की किताबें पढ़ो पहले

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपनी आगामी फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' (Samrat Prithviraj) की रिलीज को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म चंद्रप्रकाश द्व‍िवेदी के निर्देशन में बनी है. इस ऐतिह‍ासिक वॉर ड्रामा के ट्रेलर में पृथ्वीराज-मोहम्मद गोरी के बीच जंग और पृथ्वीराज और संयोग‍िता के बीच की प्रेम कहानी की झलक देखने को मिली है. पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर आधार‍ित यह फिल्म उनके जीवन के दो पन्नों को दिखाएगी. एक तरफ जंग के मैदान में मोहम्मद गोरी के साथ उनकी वीरता, तो दूसरी तरफ संयोग‍िता के साथ पृथ्वीराज की अमर प्रेम कहानी. फिल्म 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है. अक्षय, मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. मानुषी की यह डेब्यू फिल्म है.

सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार अपने एक बयान के कारण ट्रोल होने लगे हैं. इंटरव्यू में एक्टर ने कहा कि इतिहास की किताबों में मुगलों के बारे में कौई जानकारी नहीं दी गई है. पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जैसे राजाओं की महिमा और वीरता की बात कहीं नहीं लिखी नजर आती है. अपने इस बयान को लेकर एक्टर बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं. यूजर्स उन्हें एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने की सलाह दे रहे हैं.

I think he needs to read NCERT history books.

I'm in doubt that he used to read Canadian History books instead of Indian History books during his schooling periods. https://t.co/8UIOwmfMzD — Haraprasad Behera (@Haraprasad_) June 1, 2022

There is a whole chapter on Prithviraj Chauhan in 7th standard NCERT. Much like the many other Indian Kings whom we have studied about in school. A cursory look into the NCERT history books might help you recognise those facts. https://t.co/27jdl8n8uX — Dheerandra Palipi (@dheerandra) June 1, 2022

Clearly @akshaykumar never went to school in India or studied from NCERT textbooks.

He must have been tutored in RSS shakas. https://t.co/856qTumNcP — GeetV (@geetv79) June 1, 2022

I am sure he hasn't studied anything during his school days . Specially history ....#akshaykumar #PrithvirajChauhan https://t.co/e7PnuNG2D4 — SANJAY TYAGI (@SANJAYT14014511) June 1, 2022

अक्षय ने दिया यह बयान

ANI संग बातचीत में अक्षय कुमार ने कहा, "दुर्भाग्य से, हमारी इतिहास की किताबों में सम्राट पृथ्वीराज के बारे में केवल एक या दो लाइनें ही लिखी हैं. वहीं, आक्रमणकारियों के बारे में भर-भरकर लिखा हुआ है. हमारे कल्चर और महाराजा के बारे में बहुत कम लिखा हुआ है. कोई नहीं जो इतिहास की किताबों में उनके बारे में लिख सके. मैं एजुकेशन मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहूंगा कि वह इस मैटर को देखें और इसे बैलेंस करने की कोशिश करें. हम मुगलों के बारे में तो जान पा रहे हैं, लेकिन हमारे राजाओं के बारे में हम कैसे जानें? वह भी अपने समय में शानदार रहे हैं."

सीएम योगी अपने मंत्रियों के साथ देखेंगे अक्षय कुमार की फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज', रखी गई स्पेशल स्क्रीनिंग

अक्षय कुमार के इस बयान पर यूजर्स उन्हें सलाह देने के साथ ट्रोल करने लगे हैं. एक यूजर ने लिखा, "साफ दिख रहा है कि अक्षय किसी भारतीय स्कूल में नहीं गए. उन्हें एनसीईआरटी की किताबें पढ़ने की जरूरत है. खासकर सातवीं क्लास की." एक और यूजर ने लिखा, "पृथ्वीराज चौहान पर एनसीईआरटी में सातवीं क्लास में पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है. बाकी के दूसरे राजाओं की तरह ही उनपर भी एक चैप्टर है जो हमने तो पढ़ा हुआ है. एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों पर सरसरी नजर डालने से आपको उन फैक्ट्स को पहचानने में मदद मिल सकती है."