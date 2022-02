'भौकाल और भय सिर्फ कानून का चलेगा..', UP पुलिस पर 'बच्चन पांडे' का फीवर, Akshay Kumar ने की तारीफ

'एक्शन किंग' से 'खूंखार गैंगस्टर' बने अक्षय कुमार की 'बच्चन पांडे' फिल्म का फीवर अब उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी चढ़ गया है. यूपी पुलिस ने अक्षय की फिल्म बच्चन पांडे के ट्रेलर के डायलॉग्स का इस्तेमाल करते हुए फिल्मी अंदाज में रियल लाइफ क्रिमिनल्स पर बेस्ड एक वीडियो शेयर किया है. रील लाइफ से इंस्पायर होकर यूपी पुलिस ने जिस शानदार और फिल्मी अंदाज में रियल लाइफ अपराधियों और घटनाओं को पेश किया है, अक्षय कुमार ने उसकी तारीफ की है.

दिलचस्प है यूपी पुलिस की पोस्ट

उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने नए वीडियो में बच्चन पांडे स्टाइल में बड़े-बड़े केसेज की झलक देश की जनता संग शेयर की है. वीडियो की शुरुआत बच्चन पांडे फिल्म में अक्षय कुमार के एक दमदार डायलॉग के साथ होती है, जिसमें अक्षय कहते हैं- 'भौकाल बनाए रखने के लिए भय बनाए रखना बहुत जरूरी है'. वीडियो में यूपी पुलिस ने फिल्मी अंदाज में बताया है कि उन्होंने 8 जनवरी 2022 से 22 जनवरी 2022 तक देश के अलग-अलग जिलों में किन-किन अपराधों का पर्दाफाश किया है.

यूपी पुलिस ने अपने वीडियो में ये भी दिखाया है कि वो खूंखार गैंगस्टर और अपराधियों को किस तरह से अपने शिकंजे में लेती है. यूपी पुलिस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- भाई हो या गॉडफादर, भौकाल और भय सिर्फ़ क़ानून का चलेगा! #ArmslengthFromCrime.

अक्षय कुमर हुए यूपी पुलिस की क्रिएटिविटी पर फिदा

यूपी पुलिस की क्रिएटिविटी और शानदार आइडिया के खुद बॉलीवुड के 'खूंखार गैंगस्टर' बने अक्षय खुमार भी फैन हो गए हैं. अक्षय ने यूपी पुलिस के उनकी फिल्म बच्चन पांडे से इंस्पायर ट्वीट को रीशेयर करते हुए उनकी उन्हीं के स्टाइल में तारीफ की है. अक्षय ने लिखा- क्या बात👏🏻 👏🏻👏🏻. ये तो सच है कि क़ानून आगे, बाक़ी सब पीछे! आपकी क्रिएटिविटी को सलाम @UPPolice. आशा करता हूं कि आप हमारी क्रिएटिविटी को बड़े पर्दे पर देखेंगे और उसे पसंद करेंगे.

