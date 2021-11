Sooryavanshi ने बनाया रिकॉर्ड, वर्ल्डवाइड 5000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर हुई रिलीज

रोहित शेट्टी की मूवी सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने का खिताब आपने नाम कर लिया है. 66 देशों में 1300 स्क्रीन पर ब्रॉडकास्ट हुई इस मूवी ने नया रेकॉर्ड बना लिया है. वहीं भारत में इस मूवी को 4000 थिएटर में रिलीज किया गया है.

सूर्यवंशी ने बनाया रिकॉर्ड

रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की मूवी सूर्यवंशी आज यानी 5 नवंबर 2021 को रिलीज हुई है. इस मूवी में सभी के चहेते रणवीर सिंह और अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीतने वाले अजय देवगन अहम भूमिका निभाने वाले हैं. कई देशों में इस मूवी को रिलीज किया गया है, कोरोना महामारी में यह पहली मूवी है जिसने सबसे ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने का रिकॉर्ड बनाया है.

सूर्यवंशी नॉर्थ अमेरिका में 490 जगहों पर 520 स्क्रीन्स, यूनाइटेड अरब में 137 स्क्रीन्स पर, ऑस्ट्रेलिया में 107 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई. यूरोप के पूरे 158 जगहों पर इसे रिलीज किया गया. यही नहीं इजरायल, जापान, चिले, इजिप्ट, इराक, जिबूती में भी इस मूवी की रिलीज ने अपने पैर पसारे.

#Xclusiv... 'SOORYAVANSHI' OVERSEAS: MASSIVE 1300 SCREENS... #Sooryavanshi will open in *66 countries* and *1300 screens* in the international markets...

⭐ #NorthAmerica [#USA + #Canada]: 520

⭐ #UAE: 137

⭐ #Australia: 107

