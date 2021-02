अक्षय की बच्चन पांडे में विलेन बनेंगे अभिमन्यु, दीपिका-रणवीर की फिल्म में कर चुके काम

अक्षय कुमार फिल्म बच्चन पांडे को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज है. फरहाद सामजी मूवी का निर्देशन कर रहे हैं. फिल्म में जैकलीन फर्नाडिंस, अरशद वारसी और पंकज त्रिपाठी भी अहम रोल में हैं. वहीं मूवी में अभिमन्यु सिंह विलेन का रोल निभाने वाले हैं. अभिमन्यु कुछ समय पहले रिलीज हुई फिल्म तैश में नजर आए थे. तैश ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी. इसमें अभिमन्यु की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था.

एक नजर में अभिमन्यु की प्रोफेशनल जर्नी

अभिमन्यु ने 2001 में आई फिल्म Aks से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इस फिल्म को राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया था. अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाल से उन्हें पहचान मिली. फिल्म में वो Rananjay Singh के रोल में थे. इसके लिए उन्हें स्टारडस्ट अवॉर्ड भी मिला था.

2010 में रिलीज हुई फिल्म रक्त चरित्र में भी इनके रोल को काफी पसंद किया गया. फिल्म में वो बुक्का रेड्डी के रोल में थे. इसके अलावा वो लक्ष्य, ढोल, जन्नत, डिपार्टमेंट, गोलियों की रास लीला राम लीला, ग्लोबल बाबा जैसी फिल्मों में दिखे. संजय लीली भंसाली की इस फिल्म में वो मेघजी के रोल में थे. बता दें कि गोलियों की रास लीला राम लीला में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह लीड रोल में थे.

उन्होंने साउथ में भी काम किया है. कई तमिल और तेलुगू फिल्मों में वो नजर आए हैं.

