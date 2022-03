पैचअप की उम्मीद खत्म! शादी टूटने के महीनों बाद Aishwaryaa Rajinikanth ने ट्विटर-इंस्टाग्राम से हटाया धनुष का नाम

कहते हैं कि अगर रिश्ते में दरार आ जाए तो उसे फिर से ठीक करना बेहद मुश्किल होता है. कुछ ऐसा ही धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत के साथ भी होता दिखाई दे रहा है. दोनों ने शादी के 18 साल बाद एक दूसरे से अलग होने का ऐलान करके हर किसी को हैरान कर दिया था. अब ऐश्वर्या ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से धनुष का नाम हटाकर पैचअप की उम्मीदों को भी खत्म कर दिया है.

ऐश्वर्या रजनीकांत ने सोशल मीडिया पर बदला अपना नाम

जी हां...आपने बिल्कुल सही सुना है. ऐश्वर्या अब किसी भी तरह से धनुष के नाम को अपने नाम के साथ जोड़कर नहीं रखना चाहती हैं. उन्होंने धनुष के साथ उनके नाम को भी अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल से बाहर कर दिया है. ऐश्वर्या का ट्विटर हैंडल पहले @ash_r_dhanush हुआ करता था, लेकिन अब उन्होंने इस बदलकर @ash_rajinikanth कर लिया है.

इंस्टाग्राम पर भी बदला नाम

ट्विटर के साथ इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने अपने नाम को बदल लिया है. जहां पहले उनका इंस्टाग्राम हैंडल @aishwaryaa_r_dhanush हुआ करता था, वहीं अब उन्होंने इसे भी बदलकर @aishwaryarajini कर दिया है. ऐश्वर्या का यूजरनेम अब Aishwaryaa Rajinikanth है. वे दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अपने सोशल मीडिया हैंडल के बायो से फैंस को स्टॉन्ग मैसेज दे रही हैं. दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उनका बायो है- I am what I am.

बॉलीवुड डेब्यू करेंगी ऐश्वर्या रजनीकांत

रजनीकांत की लाडली बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत अब अपने बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रही हैं. साउथ इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर और सिंगर अपनी गहरी छाप छोड़ने के बाद अब ऐश्वर्या बॉलीवुड में अपने जलवे बिखेरती हुई दिखेंगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐश्वर्या रजनीकांत 'ओ साथी चल' नाम की हिंदी फिल्म को डायरेक्ट करेंगी.

ऐश्वर्या की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने जनवरी के महीने में धनुष संग अपनी राहें अलग कर ली थीं. दोनों ने ज्वॉइंट स्टेटमेंट जारी करके एक दूसरे से अलग होने का ऐलान किया था. दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी वर्क लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं.