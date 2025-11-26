धर्मेंद्र से विरासत में क्या चाहती हैं बेटी अहाना देओल? खुद किया था खुलासा

बॉलीवुड के सीनियर एक्टर धर्मेंद्र दुनिया छोड़ गए हैं. उन्होंने अपनी जिंदगी में दो शादियां की थी. पहली प्रकाश कौर से और दूसरी एक्ट्रेस हेमा मालिनी जी से. हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की दो बेटियां हैं- ईशा देओल और अहाना देओल. इस गैर-पारंपरिक पारिवारिक व्यवस्था के बावजूद धर्मेंद्र अपने सभी बच्चों के लिए बेहद प्यार करने वाले पिता बने रहे.

धर्मेंद्र संग अहाना की सबसे प्यारी याद

लाइमलाइट से दूर रहने वाली अहाना देओल ने एक पुराने इंटरव्यू में HerZindagi Buzz संग अपने पापा के साथ अपनी सबसे प्यारी याद शेयर की थी. उन्होंने बताया था, 'मैं उस वक्त सिर्फ छह साल की थी. पापा लोनावला स्थित अपने फार्म जा रहे थे. वह बस हमसे अलविदा कहने घर आए थे. अचानक मैंने कहा- मुझे भी जाना है... और ये इतना अचानक था कि पापा ने तुरंत मेरा छोटा-सा बैग पैक किया और मुझे साथ ले गए. कार में उन्होंने मुझे अपनी गोद में बैठाया. मेरे लिए ये उनके साथ बिताया सबसे खूबसूरत पल है. इसे मैं हमेशा बहुत प्यार से याद करूंगी.'

अहाना ने यह भी बताया कि माता-पिता का प्रोफेशन समझना उनके लिए शुरू में मुश्किल था. खासकर जब वे पर्दे पर दूसरों के साथ रोमांस करते दिखते थे. उन्होंने कहा था, 'ईमानदारी से कहूं तो वो अच्छा नहीं लगता था. मैं बहुत कन्फ्यूज और गुस्सा हो जाती थी. मम्मी समझाती थीं कि ये उनका काम है, लेकिन शुरू में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरे मम्मी-पापा पर्दे पर किसी और के साथ रोमांस करें.'

विरासत में क्या चाहती हैं अहाना?

जब उनसे पूछा गया कि पापा से वो एक चीज विरासत में लेना चाहेंगी, तो अहाना ने तुरंत कहा, 'पापा की फिएट कार.' और हंसते हुए बताया, 'मुझे पापा की पहली कार, वो प्यारी विंटेज फिएट, विरासत में चाहिए. उस कार से पापा के अनगिनत यादें जुड़ी होंगी. बस मुझे वो अपनी बनानी है.'

भारतीय सिनेमा के दिग्गज कलाकार रहे धर्मेंद्र का सोमवार, 24 नवंबर को मुंबई के जुहू स्थित उनके घर पर निधन हो गया. वह 89 साल के थे. 8 दिसंबर 2025 को उनका 90वां जन्मदिन होने वाला था. एक्टर का अंतिम संस्कार विले पार्ले के पवन हंस श्मशान घाट में हुआ. यहां उनकी पत्नी हेमा मालिनी, उनके लंबे समय के को-स्टार और दोस्त अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, संजय दत्त सहित फिल्म जगत की तमाम बड़ी हस्तियां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंची थीं.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म डायरेक्टर श्रीराम राघवन की वॉर ड्रामा 'इक्कीस' में होगी. इसमें अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी.

