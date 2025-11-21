scorecardresearch
 

Feedback

अनीत पड्डा को डेट नहीं कर रहे अहान पांडे, एक्टर ने किया कंफर्म, बताया खुद को सिंगल, बोले- पूरा इंटरनेट...

'सैयारा' एक्टर्स अहान पांडे और अनीत पड्डा को लेकर करण जौहर ने हिंट दिया था कि दोनों बॉलीवुड के नए कपल हैं. लेकिन अब अहान ने खुद कंफर्म किया है कि वो अनीत को डेट नहीं कर रहे हैं.

Advertisement
X
अनीत पड्डा को डेट करने पर बोले अहान पांडे (Photo: Instagram @aneetpadda_)
अनीत पड्डा को डेट करने पर बोले अहान पांडे (Photo: Instagram @aneetpadda_)

अहान पांडे और अनीत पड्डा बॉलीवुड के राइजिंग स्टार्स कहलाए जाते हैं. दोनों की फिल्म 'सैयारा' इस साल हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म में से एक बनी. दोनों की केमिस्ट्री को ऑडियंस ने खूब पसंद किया. अहान और अनीत को लेकर पिछले काफी समय से ऐसी चर्चा है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

अनीत पड्डा को सचमुच डेट कर रहे अहान पांडे?

फिल्ममेकर करण जौहर कुछ वक्त पहले टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा संग बातचीत करके देखे गए. वहां उन्होंने खुलासा किया कि इंडस्ट्री में एक नया कपल बन रहा है. करण ने सीधे तौर पर अहान पांडे और अनीत पड्डा का नाम लिया था. उनका ये बयान काफी वायरल हुआ. लेकिन अब करण जौहर की बातों पर अहान पांडे ने सफाई दी है. उन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कंफर्म करते हुए बताया कि वो अपनी को-स्टार अनीत पड्डा को डेट नहीं कर रहे हैं. वो सिंगल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Aneet Ahaan
Karan Johar ने खोला राज! बताया बॉलीवुड का नया कपल कौन? 
Ahaan Panday aneet padda
अनीत-अहान के रिश्ते पर करण जौहर ने दिया हिंट, बताया बॉलीवुड का अगला कपल 
Ahaan Panday
'Saiyaara' के बाद अगली फिल्म की तैयारी में Ahaan Panday! 
Aneet Padda
शोबिज में आने से घबरा रहीं थीं अनीत पड्डा, एक्टिंग और पढ़ाई के बीच किया स्ट्रगल 
Ahaan Panday
क्या होने वाला है Ahaan Panday का अगला प्रोजेक्ट? 

GQ इंडिया को दिए इंटरव्यू में अहान ने कहा, 'अनीत मेरी बेस्ट फ्रेंड है. पूरा इंटरनेट यही सोचता है कि हम दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. दो लोगों के बीच केमिस्ट्री हमेशा रोमांटिक नहीं होती. बल्कि कंफर्ट, सेफ्टी और एक-दूसरे को देखे जाने पर होती है. हम दोनों ने वो चीज एक-दूसरे को महसूस कराई है. भले ही अनीत मेरी गर्लफ्रेंड ना हो, लेकिन मेरा रिश्ता उनके साथ कभी वैसा नहीं होगा.'

Advertisement

'सैयारा' में साथ काम करने पर क्या बोले अहान?

अहान ने आगे अनीत पड्डा संग 'सैयारा' में काम करने पर भी बात की. एक्टर ने कहा कि उन्होंने 'सैयारा' फिल्म करने का सपना अनीत पड्डा के साथ काफी समय पहले देखा था, जब दोनों को-स्टार्स भी नहीं बने थे. अहान के मुताबिक, ये सपना दोनों ने एक साथ मिलकर देखा जो अब फाइनली पूरा हुआ. वो इस पल को काफी खास बताते हैं. 

अहान और अनीत के प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो दोनों अब बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन चुके हैं. जहां अहान पांडे, यश राज फिल्म्स की अगली फिल्म में नजर आएंगे, जिसे अली अब्बास जफर डायरेक्ट करेंगे. वहीं अनीत, मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली फिल्म 'शक्ति शालिनी' में काम करेंगी. अनीत की अपकमिंग फिल्म अनाउंस हो चुकी है, जो अगले साल दिसंबर में रिलीज होगी. लेकिन अहान की फिल्म को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है. हालांकि अहान हमें कई सारे अलग-अलग लुक्स में नजर आ चुके हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement