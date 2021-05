वैक्सीन लेने के लिए खुद को बताया फ्रंटलाइन वर्कर, विवादों के बीच मीरा चोपड़ा ने दी सफाई

तमिल और तेलुगू फिल्मों की एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने मुंबई के ठाणे में स्थित एक हेल्थकेयर सेंटर का फेक आईडी कार्ड बनवाकर 18 से 44 साल की कैटेगरी के वैक्सीन लगवाया है. बीजेपी के लीडर मनोहर डुंबरे ने लगाया मीरा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने धोखे से पार्किंग प्लाजा वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन ली. डुंबरे ने ठाणे के पुलिस कमिश्नर से इस मामले की जांच की मांग की है. साथ ही जिस टीकाकरण केंद्र पर ये वैक्सीन मीरा चोपड़ा को लगाया गया उसमें और कितने ऐसे फेक आईडी के जरिए वैक्सीनेशन किया गया उसकी जांच की मांग भी की गई है.

मीरा ने खुद को बताया फ्रंटलाइन वर्कर?

मुम्बई से सटे ठाणे में वैक्सीनेशन का अजब मामला शनिवार को सामने आया. इसमें बताया जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए मीरा चोपड़ा ने वैक्सीन तो ली लेकिन उन्होंने खुद को हेल्थ केअर वर्कर बताया. मीरा चोपड़ा का एक फेक आईडी बनाया गया, जिसमें उनको ठाणे महानगर पालिका में कार्यरत एक निजी हेल्थ केयर कंपनी ने कोविड सेंटर में सुपरवाइजर दिखाया गया था.

यह मामला तब सामने आया जब मीरा ने सोशल मीडिया पर वैक्सीन लेने के बाद तस्वीर पोस्ट की. हालांकि फोटो वायरल होने और उसपर विवाद होने के बाद मीरा ने इस फोटो को हटा दिया था. सोशल मीडिया पर मीरा चोपड़ा के फेक आईडी की फोटो इस समय वायरल है. जब भाजपा नेताओ को इस बात की खबर लगी तब उन्होंने दावा किया कि वैक्सीन देने में इसी तरह की घपलेबाजी की जा रही है. इसके बाद उन्होंने इस मामले की जांच कर प्रशासन से यह मांग की कि वह साफ करें कि आखिरकार कब मीरा चोपड़ा ने ठाणे महानगर पालिका के कोविड सेंटर में सुपरवाइजर का काम किया है.

विवाद के बाद मीरा चोपड़ा ने जारी किया बयान

विवाद के बढ़ने के बाद मीरा चोपड़ा ने खुद सामने आकर फेक आईडी बनवाकर वैक्सीन लेने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है. मीरा ने ट्वीट कर बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने बस वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन में लोगों से मदद मांगी थी और एक महीने तक कोशिश के बाद उनका एक सेंटर में रजिस्ट्रेशन हुआ था. मीरा के मुताबिक, प्रूफ के तौर पर उनका आधार कार्ड उनसे मांगा गया ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो सके. हालांकि जो आईडी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वह मीरा की नहीं है.

My statement on the articles that has been coming out fr my vaccine shot!! pic.twitter.com/wDE70YHsMo