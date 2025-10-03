scorecardresearch
 

एक्ट्रेस ने दशहरे के दिन किया बेटी का नामकरण, गोद में दिखी नन्ही परी

'कभी खुशी कभी गम' की 'पू' उर्फ मालविका राज बग्गा मां बन गई हैं. दशहरा के मौके पर उन्होंने पति संग गुड न्यूज शेयर की. सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने नन्ही परी का नाम रिवील किया है.

मालविका राज ने शेयर की गुड न्यूज (PHOTO: malvikaraaj)
मालविका राज ने शेयर की गुड न्यूज (PHOTO: malvikaraaj)

'कभी खुशी कभी गम' फेम मालविका राज बग्गा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. इस साल अगस्त में उन्होंने बेबी गर्ल को जन्म दिया. मां बनने की गुड न्यूज उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी. दशहरा के मौके पर उन्होंने बेटी का नाम रिवील किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में वो नन्ही राजकुमारी और पति प्रणव बग्गा संग खुशी से गदगद नजर आ रही हैं. 

मालविका ने रिवील किया बेटी का नाम 
'कभी खुशी कभी गम' की छोटी 'पू' मालविका राज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आती हैं. लव लाइफ हो या मां बनना, उन्होंने सोशल मीडिया पर फैन्स से अपनी लाइफ की छोटी से छोटी अपडेट शेयर की है. दशहरा पर उन्होंने बेटी का नामकरण किया. मालविका और प्रणव ने नन्ही राजकुमारी का नाम MAHARA (महारा) रखा है. बेटी का नाम रिलीव करते हुए वो बेहद एक्साइटेड दिखीं. फैन्स और सेलेब्स उन्हें ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं. 

फोटो में एक्ट्रेस पति और बेटी संग व्हाइट कलर के आउटउिट में ट्विनिंग करती दिखीं. मालविका बेटी को गोद में लेकर बेहद खुश दिख रही हैं, जो हर मां होती है. उनके चेहरे की हंसी-खुशी बता रही है कि वो इस लम्हे का बेताबी से इंतजार कर रही थीं. नामकरण के दौरान मालविका और प्रणव एक-दूसरे को प्यार से निहारते दिखे. कपल के चेहरे के एक्सप्रेशन उनके माता-पिता बनने की खुशी बयां कर रहे थे. मालविका और प्रणव पेरेंट क्लब में शामिल होकर बेहद खुश हैं. 

चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरू हुआ था करियर 
मालविका के प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें, तो वो एक्ट्रेस-मॉडल हैं. उन्होंने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी. उन्हें असली फेम 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में छोटी पूजा (पू) के किरदार से मिला. फिल्म को रिलीज हुए सालों हो चुके हैं, लेकिन आज तक लोग मालविका के निभाए हुए किरदार को भूला नहीं पाए हैं. वो 2021 में हिंदी एक्शन फिल्म  'स्क्वाड' में नजर आई थीं. 

बता दें कि मालविका के पिता बॉबी राज और मां रीना राज दोनों फिल्ममेकर हैं.

