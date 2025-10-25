दो बार शादी का प्रपोजल ठुकराया, तीसरी बारी में भरी हामी, जानिए कौन हैं सतीश शाह की पत्नी?

'हम आपके हैं कौन', 'मैं हूं ना', 'कल हो ना हो', 'ओम शांति ओम', जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम कर चुके एक्टर सतीश शाह का आज 25 अक्टूबर को 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. जानकारी के मुताबिक उनकी मृत्यु का कारण किडनी फेल होना बताया गया है. सतीश शाह अपने पीछे अपनी वाइफ मधु शाह को छोड़ गए हैं.

बता दें कि 25 जून को 1951 को जन्मे सतीश शाह गुजरात के मांडवी के रहने वाले हैं. जिन्होंने डिजाइनर मधु शाह से शादी की थी. दोनों की पहली मुलाकात सिप्टा फिल्म फेस्टिवल के दौरान हुई थी. दोनों की लव स्टोरी पर आसानी से एक फिल्म भी बन सकती थी.

पहली नजर में सतीश शाह को हुआ प्यार

सतीश शाह की मुलाकात मधु शाह से सिप्टा फिल्म फेस्टिवल में हुई, जहां उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो गया. हालांकि, ऐसा कहा जाता है कि मधु ने शुरुआत में उन्हें मना कर दिया था. लेकिन हार न मानते हुए शाह नेफिर से कोशिश की, लेकिन दूसरी बार में भी उन्हें मना कर दिया गया. लेकिन आखिरकार उनकी जिद रंग लाई, तीसरे प्रपोज में मधु ने उन्हें अपने माता-पिता से मिलने के लिए कहा. उन्हें मना लेने के बाद, दोनों ने सगाई कर ली और सिर्फ आठ महीने बाद 1972 में, शादी के बंधन में बंध गए.

बता दें कि दोनों की शादी को करीब पांच दशकों से भी ज्यादा समय हो गया है. मधु जो पेशे से एक डिजाइनर हैं, ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहीं, जिससे सतीश पर्दे पर चमकते रहे और पर्दे के पीछे उनकी ताकत बनीं रहीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के कोई बच्चे नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने साथी और साथ जीवन बिताने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया. आपसी सम्मान और शांत समझ पर आधारित उनका रिश्ता बॉलीवुड की सबसे दिल को छू लेने वाली लेकिन निजी प्रेम कहानियों में से एक रहा.

काफी सक्सेसफुल रहा करियर

साल 1970 में सतीश शाह ने फिल्म 'भगवान परशुराम' से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन 1984 के टीवी शो 'ये जो है जिंदगी' से उन्हें देश में पहचान मिलना शुरू हुई. सतीश शाह ने 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'हम आपके हैं कौन', 'मैं हूं ना', 'कल हो ना हो', 'ओम शांति ओम', 'रा.वन', 'चलते-चलते' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने साल 2008 में उन्होंने 'कॉमेडी सर्कस' में अर्चना पूरन सिंह के साथ जज की भूमिका निभाई थी. उनके मजेदार कमेंट्स और कॉमेडी का अंदाज शो की जान बन गया.

