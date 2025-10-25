'घर पर ही बेहोश हो गए थे...', हॉस्टिपल ने एक्टर सतीश शाह के निधन पर जारी किया बयान

बॉलीवुड एक्टर सतीश शाह का शनिवार को दोपहर करीब 1:30 बजे मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में निधन हो गया. वो 74 साल के थे. उनके अचानक हुए निधन से हर कोई सदमे में है. पिछले कुछ महीनों से अस्वस्थ चल रहे सतीश का किडनी फेल होने के कारण निधन हुआ है. वहीं अब एक्टर के निधन को लेकर मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर ने एक आधिकारिक बयान सामने आया है.

बता दें कि हॉस्पिटल के तरफ से जारी हुए आधिकारिक बयान में बताया गया कि सतीश शाह के बेहोश होने पर उनके घर से एक इमरजेंसी कॉल आया था. इसके बाद उनकी टीम तुरंत उनके घर पहुंची और एम्बुलेंस में ही CPR देना शुरू कर दिया.

हॉस्पिटल की तरफ से क्या कहा गया?

हिंदुजा हॉस्पिटल की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा, 'सतीश शाह के घर से इमरजेंसी कॉल आने के बाद तुरंत एम्बुलेंस भेजी गई. जहां उन्हें बेहोश पाया गया. एम्बुलेंस में ही उन्हें CPR देना शुरू किया गया, जो हॉस्पिटल पहुंचने तक जारी रहा. हमारी मेडिकल टीम के तमाम प्रयासों के बावजूद सतीश शाह को बचाया नहीं जा सका. सतीश शाह एक शानदार एक्टर थे, जिन्होंने इंडियन सिनेमा और टेलीविजन में उल्लेखनीय योगदान हमेशा याद रखा जाएगा.

कब किया जाएगा अंतिम संस्कार?

सतीश शाह का पार्थिव शरीर कल यानी 26 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक उनके परिवार और फैंस-दोस्तों की बीच श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रखा जाएगा. वहीं जानकारी के मुताबिक एक्टर का अंतिम संस्कार दोपहर 12 बजे पवन हंस श्मशान घाट में किया जाएगा.

काफी सक्सेसफुल रहा करियर

साल 1970 में सतीश शाह ने फिल्म 'भगवान परशुराम' से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन 1984 के टीवी शो 'ये जो है जिंदगी' से उन्हें देश में पहचान मिलना शुरू हुई. सतीश शाह ने 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'हम आपके हैं कौन', 'मैं हूं ना', 'कल हो ना हो', 'ओम शांति ओम', 'रा.वन', 'चलते-चलते' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने साल 2008 में उन्होंने 'कॉमेडी सर्कस' में अर्चना पूरन सिंह के साथ जज की भूमिका निभाई थी. उनके मजेदार कमेंट्स और कॉमेडी का अंदाज शो की जान बन गया.

