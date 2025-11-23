scorecardresearch
 

Feedback

'मुझे भूलना मत, माफ करना', एक्टर रोनित रॉय की पोस्ट, आख‍िर क्यों ल‍िया ब्रेक?

एक्टर रोनित रॉय ने पर्सनल ग्रोथ, बेहतर आदतें बनाने और खुद का 'नया' वर्जन खोजने पर फोकस करने के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की घोषणा कर दी है. इसी के साथ उन्होंने फैंस से माफी भी मांगी.

Advertisement
X
रोनित रॉय ने क्यों छोड़ा सोशल मीडिया (Photo: Instagram/@ronitboseroy)
रोनित रॉय ने क्यों छोड़ा सोशल मीडिया (Photo: Instagram/@ronitboseroy)

टीवी और बॉलीवुड के फेमस एक्टर रोनित रॉय ने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का फैसला कर लिया है. उन्होंने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दी है. उन्होंने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि वो ये कदम अपने परिवार के लिए उठा रहे हैं. इसके साथ ही एक्टर ने फैंस से दूरी बनाने के लिए माफी मांगते हुए, उम्मीद जताई कि लोग उन्हें नहीं भूलेंगे. 

दरअसल एक्टर रोनित रॉय ने इंस्टाग्राम पर  एक लंबा नोट लिखकर बताया कि वह अपनी जिंदगी में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं, जहां उन्हें अपने और अपने परिवार के लिए एक नया रास्ता बनाना है. 

रोनित रॉय ने क्या लिखा?
रोनित रॉये ने इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया से दूरी बनाने के फैसले के बारे में लिखा, 'हेलो, मैं जो कहने वाला हूं, वह प्यार, समझ और नरमी से कहूंगा. आप सब जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं. मैं स्क्रॉल करता हूं, आपकी पोस्ट लाइक करता हूं, आपकी पोस्ट पर कमेंट करता हूं और जितना हो सके उतने DM का जवाब देता हूं. मुझे जो कुछ भी मिला है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं. मैं हर चीज को संजोता हूं. खासकर आप सभी से मिला प्यार और सम्मान, जिसे मैं संजोता हूं और अपने दिल के बहुत करीब रखता हूं.'

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ronit Bose Roy (@ronitboseroy)

सम्बंधित ख़बरें

10 tv actors who are entrepreneurs
रुपाली से तेजस्वी तक, टीवी के ये टॉप स्टार्स चलाते हैं बिजनेस 
Shweta Tiwari with Ronit Roy
25 साल बाद ऑनस्क्रीन पति से मिलीं Shweta Tiwari! 
Ronit roy saif kareena attack incident
सैफ के बाद करीना पर भी हुआ था हमला, रोनित रॉय ने किया खुलासा, घर में नहीं थी सिक्योरिटी...  
Ram Kapoor
Ram Kapoor ने बताया टीवी एक्टर्स की कमाई का सच! 
Kajol in 'Maa' trailer
Review: मुंज्या-परी की याद दिलाती है 'मां', काजोल की दमदार परफॉरमेंस-सस्पेंस ने बांधा समा 

उन्होंने आगे लिखा, 'हालांकि, मैं जिंदगी में एक ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां मुझे अपने और अपने परिवार के लिए एक नया रास्ता बनाना है. एक ऐसा रास्ता जो उम्मीद है कि मुझे एक इंसान, रिश्तों और एक एक्टर के तौर पर बेहतर बनाएगा. यह ऐसा रास्ता है जिस पर मैं पहले नहीं चला हूं. आराम और पुरानी बुरी आदतों को पीछे छोड़ दो. कूदो और लीक से हटकर जियो. डरावना है... मुझे पता है... लेकिन यह करना ही होगा.'

रोनित रॉय ने अंत में लिखा, 'पूरी तरह से डिजिटल सेपरेशन मेरे मेंटली और स्पिरिचुअली मजबूत होने और नए मैं (जिसे उम्मीद है आप सब ज्यादा प्यार करेंगे) को ढूंढने में एक अहम वजह है. इसलिए कुछ समय के लिए (पता नहीं कब तक) प्लीज मुझे सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एंगेज न होने के लिए माफ करना. अपने फैंस और उनके बहुत ज्यादा प्यार से दूर रहना नामुमकिन है, इसीलिए जब वह तैयार महसूस करेंगे तो वापस आ जाएंगे. कहने की जरूरत नहीं है, आपके प्यार से दूर रहना नामुमकिन है इसलिए जैसे ही पर्सनल टारगेट पूरे हो जाएंगे और बेहतर आदतें सीखकर प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं वापस आ जाऊंगा. प्लीज़ मुझे मत भूलना. आप सबको प्यार और भगवान आप सबका भला करें.'

Advertisement


वर्क फ्रंट की बात करें तो रोनित रॉय आखिरी बार काजोल स्टारर माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म 'मां' में दिखे थे. वह टीवी सीरीज़ 'चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान' में भी दिखे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement