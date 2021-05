जब 8 साल पहले मक्का गए थे दिलीप कुमार, शेयर की थ्रोबैक फोटो

दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार ने सोशल मीडिया पर एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है. इस फोटो में सफेद चादर लपेटे हुए नजर आ रहे हैं. ये 2013 की तस्वीर है. तस्वीर को शेयर कर दिलीप कुमार ने लिखा- मदीना से मक्का. Umrah 2013 Archives. #makkah. दिलीप कुमार की इस फोटो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. तमाम तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. यूजर्स ने दिलीप कुमार से उनकी सेहत का हाल भी पूछ रहे हैं.

दिलीप कुमार 98 साल के हैं और बढ़ती उम्र से संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हैं. पत्नी सायरा बानो उनका ख्याल रखती हैं. मई 2021 के शुरुआती दिनों में उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वो रुटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए थे. बता दें कि साल 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते उन्होंने अपने दो भाइयों को खोया दिया था.

From Medina to Mecca. Umrah 2013 Archives. #makkah pic.twitter.com/4oaI2OA6Wd

