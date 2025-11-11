scorecardresearch
 

Feedback

लड़खड़ाकर गिरे 83 साल के जितेंद्र, वीडियो देखकर फैन्स परेशान

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र जरीन खान की प्रार्थना सभा में गिर गए, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई. वीडियो वायरल होने के बाद फैन्स उनकी सेहत को लेकर चिंतित हो गए हैं.

Advertisement
X
जितेंद्र को देखकर फैन्स परेशान (PHOTO: Screengrab)
जितेंद्र को देखकर फैन्स परेशान (PHOTO: Screengrab)

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र को सोमवार 10 नवंबर को मुंबई में जरीन खान की प्रार्थना सभा में देखा गया. जरीन खान की प्रेयर मीट में उन्हें एक छोटी सी दुर्घटना का सामना करना पड़ा. एक्टर का वीडियो वारयल होने के बाद फैन्स उन्हें लेकर परेशान दिख रहे हैं.

जमीन पर गिरे जितेंद्र 
सोशल मीडिया पर जितेंद्र का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. असल में हुआ ये कि जरीन खान की प्रार्थना सभा में एंट्री लेते हुए वो अपना संतुलन खो बैठे. संतुलन बिगड़ने की वजह से वो जमीन पर गिर गए. इसके बाद आसपास के लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े और उन्हें उठाया. खुशी की बात ये रही कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी.

जमीन पर गिरने के बावजूद जितेंद्र घबराए नहीं. उन्होंने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए उठे. लेकिन जितेंद्र के वीडियो ने फैन्स के बीच उनकी हेल्थ को लेकर सनसनी मचा दी है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PapsandPasta (@papsandpasta)

सम्बंधित ख़बरें

May you be blessed with long life: Dharmendra in last social media post to fans
धर्मेंद्र से मिलने पहुंचीं बॉबी देओल की पत्नी तान्या, भावुक दिखीं अमीषा  
Prem Chopra admitted Hospital
एक्टर प्रेम चोपड़ा की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती, जानिए हेल्थ अपडेट 
Dharmendra,Hema Malini
हेमा मालिनी ने दिया धर्मेंद्र की हेल्थ पर अपडेट, बताया अब कैसी है उनकी हालत 
Salman Khan Dharmendra News
अस्पताल में भर्ती धर्मेंद्र की हालत स्थिर, सनी देओल ने कहा- अफवाहों से बचें 
Aishwarya Rai News
EX बॉयफ्रेंड के प्यार में टीवी की ये एक्ट्रेस, ऐश्वर्या राय के बढ़ते वजन का उड़ा मजाक 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद लोग उनके चाहने वाले उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा चिंतिंत नजर आए. एक फैन ने लिखा कि जितेंद्र को गिरता देखकर अच्छा नहीं लगा. वहीं अन्य ने लिखा कि इन्हें क्या हुआ. वहीं कई लोगों ने लिखा कि धन्य भटकने की वजह से वो जमीन पर गिरे. जितेंद्र के कई फैन्स ने इस बात की खुशी जताई कि गिरने के बावजूद उनके चेहरे से मुस्कान नहीं गई. 

Advertisement

जितेंद्र की कंडीशन देखने के बाद कई लोग उनके ठीकठाक रहने की कामना कर रहे हैं. 

शामिल हुईं कई बड़ी हस्तियां
इंटीरियर डिजाइनर और पूर्व मॉडल जरीन खान की याद में आयोजित इस प्रार्थना सभा में फिल्म जगत के कई लोग शामिल हुए. इसमें रानी मुखर्जी, ऋतिक रोशन, साबा आजाद, अली गोनी, जैसमीन भसीन और अन्य शामिल थे, जो जरीन खान को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे. अभिनेता-फिल्म निर्माता संजय खान की पत्नी जरीन खान का 7 नवंबर को मुंबई स्थित उनके घर पर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वो 81 साल की थीं. जरीन का अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के मुताबिक, हिंदू रीति-रिवाज से किया गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement