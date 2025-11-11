लड़खड़ाकर गिरे 83 साल के जितेंद्र, वीडियो देखकर फैन्स परेशान

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र को सोमवार 10 नवंबर को मुंबई में जरीन खान की प्रार्थना सभा में देखा गया. जरीन खान की प्रेयर मीट में उन्हें एक छोटी सी दुर्घटना का सामना करना पड़ा. एक्टर का वीडियो वारयल होने के बाद फैन्स उन्हें लेकर परेशान दिख रहे हैं.

जमीन पर गिरे जितेंद्र

सोशल मीडिया पर जितेंद्र का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. असल में हुआ ये कि जरीन खान की प्रार्थना सभा में एंट्री लेते हुए वो अपना संतुलन खो बैठे. संतुलन बिगड़ने की वजह से वो जमीन पर गिर गए. इसके बाद आसपास के लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े और उन्हें उठाया. खुशी की बात ये रही कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी.

जमीन पर गिरने के बावजूद जितेंद्र घबराए नहीं. उन्होंने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए उठे. लेकिन जितेंद्र के वीडियो ने फैन्स के बीच उनकी हेल्थ को लेकर सनसनी मचा दी है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद लोग उनके चाहने वाले उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा चिंतिंत नजर आए. एक फैन ने लिखा कि जितेंद्र को गिरता देखकर अच्छा नहीं लगा. वहीं अन्य ने लिखा कि इन्हें क्या हुआ. वहीं कई लोगों ने लिखा कि धन्य भटकने की वजह से वो जमीन पर गिरे. जितेंद्र के कई फैन्स ने इस बात की खुशी जताई कि गिरने के बावजूद उनके चेहरे से मुस्कान नहीं गई.

जितेंद्र की कंडीशन देखने के बाद कई लोग उनके ठीकठाक रहने की कामना कर रहे हैं.

शामिल हुईं कई बड़ी हस्तियां

इंटीरियर डिजाइनर और पूर्व मॉडल जरीन खान की याद में आयोजित इस प्रार्थना सभा में फिल्म जगत के कई लोग शामिल हुए. इसमें रानी मुखर्जी, ऋतिक रोशन, साबा आजाद, अली गोनी, जैसमीन भसीन और अन्य शामिल थे, जो जरीन खान को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे. अभिनेता-फिल्म निर्माता संजय खान की पत्नी जरीन खान का 7 नवंबर को मुंबई स्थित उनके घर पर लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वो 81 साल की थीं. जरीन का अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के मुताबिक, हिंदू रीति-रिवाज से किया गया था.

