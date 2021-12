83 box office collection: 3 दिन में भी हॉफ सेंचुरी नहीं लगा पाए रणवीर सिंह, कमाए इतने करोड़

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 83 काफी समय से रिलीज का इंतजार कर रही थी. फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा था और लोगों की भावनाएं भी इस मूवी के साथ जुड़ी थीं. कोरोना की वजह से पहले फिल्म की रिलीज में डिले हुआ. इसके बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो इसे बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड और साउथ फिल्मों से मुकाबला करना पड़ा. साथ ही जो कोरोना का खौफ सिमटता नजर आ रहा था वो देश में ओमिक्रोन के बढ़ते केसेज के साथ एक बार फिर से बढ़ गया और नतीजतन फिल्म की कमाई पर इन दोनों फैक्टर्स की वजह से निगेटिव असर पड़ा है. तरण आदर्श ने रणवीर सिंह की फिल्म के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं.

तीन दिन में 50 करोड़ नहीं कमा सकी 83

ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श की मानें तो रणवीर सिंह की इस फिल्म की तारीफ तो हर तरफ हो रही है मगर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं किया है. एक्टर ने ट्वीट करते हुए कहा कि- #83 फिल्म ने निराश किया है. मैट्रो के बाहर फिल्म ने थोड़ी सी ग्रोथ हासिल की है मगर ये भरपाई करने के लिए काफी नहीं है. दूसरे और तीसरे दिन फिल्म की कमाई में अच्छा उछाल दिखना चाहिए था. मगर ऐसा देखने को नहीं मिला.

#83TheFilm disappoints… Biz witnessed slight growth *outside metros* on Day 3, but not enough to cover lost ground… The jump on Day 2 [#Christmas] and Day 3 [Sun] had to be massive, since #Christmas is one of the best periods, but it was missing… DAY-WISE DATA IN NEXT TWEET… pic.twitter.com/KXEZTbywXA