राजकुमार हिरानी ने ऐतिहासिक 1983 विश्व कप जीत की यादें कीं ताजा, Video

रणवीर सिंह की नई फिल्म '83' को लेकर फैंस के बीच बज बना हुआ है. इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद फैंस के बीच उत्साह है. ट्रेलर को चारों तरफ से तारीफें मिलने के बाद फिल्म के निर्माताओं ने अब एक और प्रभावशाली वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में सफल फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी 1983 क्रिकेट विश्व कप की अपनी यादों को ताजा कर रहे हैं.

राजकुमार हिरानी ने ताजा की यादें

नए वीडियो में राजकुमार हिरानी को 1983 की ऐतिहासिक क्रिकेट विश्व कप जीत के बारे में अपने दिल की बात करते हुए दिखाया गया है. राजकुमार बताते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए देशभर के लोग सड़कों पर उतर आए थे. उन्होंने यह भी कहा कि यह क्रिकेट टीम के साथ-साथ देश के लिए भी बड़ा पल था.

Straight from the heart! The prolific filmmaker, @RajkumarHirani, reminiscing memories of the 1983 Cricket World Cup!



83 RELEASING IN CINEMAS ON 24TH DEC, 2021, in Hindi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. Also in 3D.#ThisIs83 pic.twitter.com/NH5ycUDiGk