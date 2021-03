7 Years of Queen: कंगना का खुलासा, क्वीन की रिलीज से पहले छोड़ दी थी एक्टिंग, फिर हुआ ये

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बॉलीवुड में वैसे तो कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर लिया है लेकिन फिर भी उनकी क्वीन ना सिर्फ यादगार है बल्कि कई मायनों में कंगना के करियर के लिए भी गेम चेंजर साबित हुई है. सात साल पहले रिलीज हुई क्वीन फिल्म ने साबित कर दिया था कि एक अभिनेत्री भी अपने दम पर बॉलीवुड फिल्म को हिट बना सकती है. लेकिन जिस फिल्म ने इतने कीर्तिमान रचे थे, खुद कंगना कभी उस फिल्म के लिए उत्साहित नहीं थीं.

कंगना के क्वीन के सात साल

फिल्म के सात साल पूरे होने पर कंगना ने कई बड़े खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया है कि क्वीन उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए साइन की थी और उन्हें फिल्म के सफल होने की भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी. इस बारे में ट्वीट करते हुए कंगना ने बताया है- दस साल के लंबे स्ट्रगल के बाद ये कहा गया कि मैं अच्छी एक्टिंग करती हूं. लेकिन मेरे कर्ली बाल और आवाज ने मेरे खिलाफ काम किया. मैंने तो क्वीन साइन भी सिर्फ पैसों के लिए की थी. उन पैसों के जरिए मैं न्यूयॉर्क के फिल्म स्कूल में जाना चाहती थी.

After almost a decade long struggle I was told I am too good an actor to be a Bollywood leading lady, curly hair and vulnerable voice made it worse, I signed Queen thinking this will never release, signed it for money with that money I went to film school in Newyork (cont) https://t.co/bOnicdmKet — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 7, 2021

बॉलीवुड छोड़ना चाहती थीं कंगना

कंगना ने आगे कहा है- न्यूयॉर्क में मैंने स्क्रीनराइटिंग पढ़ी थी और 24 साल की उम्र में एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई. उस फिल्म की वजह से मुझे हॉलीवुड में मेरा ब्रेक मिल गया. मेरा काम देखने के बाद मुझे एक बड़ी एजेंसी ने हायर कर लिया. मैंने तो अपने एक्टिंग के सारे सपने छोड़ दिए थे. हिंदुस्तान जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी. कंगना मानती हैं कि ये वो समय था जब वे एक्टिंग में करियर नहीं बनाना चाहती थीं. उनका मन उचट चुका था और वे डायरेक्शन में आना चाहती थीं. लेकिन फिर उनकी फिल्म क्वीन रिलीज हुई और एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई.

In Newyork I studied screenwriting, directed a small film in California at the age of 24 which gave me a breakthrough in Hollywood, after seeing my work a big agency hired me as a director, I buried all my acting ambitions, did not have the courage to return to India (cont) — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 7, 2021

Bought a small house in the outskirts of LA in Calabasas, just when I left everything, Queen released, changed my life and Indian Cinema forever marked the Birth of a new leading lady and woman centric parallel cinema #7yearsofqueen — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 7, 2021

क्वीन ने कैसे बदली जिंदगी?

उस सफलता को लेकर भी कंगना ने खुशी जाहिर की है. वे बताती हैं- जब मैं सबकुछ छोड़ चुकी थी, तब क्वीन रिलीज हुई और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई. भारतीय सिनेमा भी बदल गया. उस फिल्म के साथ महिला केंद्रित फिल्मों का जन्म हो गया. अब कंगना का ये कहना कि उनकी वजह से महिला केंद्रित फिल्मों का जन्म हुआ, इस पर विवाद भी हो सकता है और कई लोग अलग राय भी पेश कर सकते हैं. खैर ये पहली बार नहीं है जब कंगना की तरफ इतने बड़े दावे किए गए हों. वे तो खुद को टॉम क्रूज से बेहतर एक्शन हीरो भी मानती हैं, ऐसे में उनका ये वाला दावा हैरान नहीं करता है.