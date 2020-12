2 Years of Kedarnath: शूटिंग के दौरान परेशान थे सुशांत सिंह राजपूत, रिलीज के बाद था ये हाल

सुशांत सिंह राजपूत भले ही दुनिया से चले गए हों लेकिन उनका काम हमेशा उनके फैन्स के दिलों और यादों में जिंदा रहेगा. सुशांत ने जून 2020 में दुनिया को अलविदा कह दिया था. अब उनकी सबसे बढ़िया फिल्मों में से एक केदारनाथ ने रिलीज के दो साल पूरे कर लिए हैं. ऐसे में सुशांत के फैन्स उन्हें याद कर रहे हैं.

फिल्म केदारनाथ 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ और उससे हुई तबाही की कहानी पर आधारित थी. इस बाढ़ में 4000 लोगों की जान गयी थी और लगभग 70,000 लोग लापता हो गए थे. ट्विटर पर #2YearsOfSSRAsMansoor ट्रेंड कर रहा है, जिसमें फैन्स सुशांत को याद कर रहे हैं. ऐसे में केदारनाथ के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने सुशांत की याद में एक दिल तोड़ देने वाला पोस्ट शेयर किया है.

अभिषेक ने केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के समय के दो फोटो शेयर किये हैं. एक में सुशांत अपने किरदार मंसूर के रूप में बतौर पिट्ठू टोकरा या सीट लिए चलते नजर आ रहे हैं और दूसरी में सुशांत खड़े और अभिषेक कपूर ने उन्हें गले लगाया हुआ है. अभिषेक ने अपने कैप्शन में फिल्म के गाने नमो नमो के लिरिक्स लिखे हैं. वह लिखते हैं, ''द्वंद दोनों लोक में है विष्मृत पे था छिड़ा, अमृत सभी में बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया...नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा...#2yearsofkedarnath #2YearsOfSSRAsMansoor.”

Dwandh dono lok mein vishamrit pe tha chida, amrit sabhi mein baant ke, pyaala vish ka tune khud piya...namo namo ji shankara, bholenath shankara...🙏🏽💔 #2yearsofkedarnath #2YearsOfSSRAsMansoor pic.twitter.com/iJrsLzVnoT — Abhishek Kapoor (@Abhishekapoor) December 7, 2020

आज केदारनाथ के दो साल पूरे होने पर हम आपको बताते हैं कि यह फिल्म कैसे दूसरी फिल्मों से अलग थी-

सुशांत ने सारा को अपनी पीठ पर लादकर चढ़ा था पहाड़

अभिषेक कपूर ने केदारनाथ की शूटिंग के बारे में खुलासा किया था कि यह सुशांत के लिए बहुत थका देने वाला एक्सपीरियंस था. उन्होंने फिल्म के रिलीज होने से पहले बताया था, ''सुशांत दिमागी और शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर है. हर कोई अपनी पीठ पर भारी वजन लेकर पहाड़ नहीं चढ़ सकता. एक एक्टर के रूप में सुशांत अपने किरदार की तरफ समर्पण दिखाते हैं, लेकिन इस बार शारीरिक रूप से भी यह उनके लिए मुश्किल था.''

ठंड के समय में करनी पड़ी थी पानी में शूटिंग

फिल्म केदारनाथ की शूटिंग में सुशांत ने सिर्फ भारी वजन ही नहीं उठाया बल्कि उन्हें जमा देने वाले पानी से भी भीगना पड़ा था. अभिषेक कपूर ने बताया कि सुशांत ने यह सब बिना दो बार सोचे किया था. उन्होंने कहा, ''बहुत से दिन ऐसा भी हुआ है जब उत्तरखंड का तापमान 2-3 डिग्री होता था और शूटिंग में सुशांत को भीगना होता था. वो ठंड में कांप रहा होता था और उसके आसपास के सभी लोग जैकेट और ग्लव्स पहने होते थे. वो ठंडे मौसम और मुश्किलों के बाद भी शूटिंग करता था.''

केदारनाथ की शूटिंग के दौरान परेशान थे सुशांत सिंह राजपूत

सुशांत की मौत से पहले उनकी एंग्जायटी और डिप्रेशन के बारे में शायद ही किसी को पता था. एक्टर के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए अभिषेक ने एक चैनल को बताया था, ''वो केदारनाथ की शूटिंग के समय बहुत परेशान था. जब हम शूटिंग करते थे तब वो पूरी तरह वहीं होता था. उसने कभी नखरे नहीं किए. वहां ठंड थी, वो सारा को अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ चढ़ता था, अगर मैं उसे री-टेक लेने के लिए कहता था तो उसने कभी मना नहीं किया. मैं शूट पर उसपर ध्यान नहीं दे पाता था, लेकिन मुझे पता था कि अगर वो चाहे तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं.''

केदारनाथ को लेकर चर्चा में सारा अली कण का डेब्यू ज्यादा था

फिल्म केदारनाथ में सुशांत ने कमाल का काम करके दिखाया था, लेकिन फिल्म की पहचान सारा अली खान के डेब्यू से की जा रही थी. मीडिया सुशांत से ज्यादा ध्यान सारा पर दे रही थी जिसकी वजह से सुशांत को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था. इसपर अभिषेक ने कहा, ''मुझे याद है जब केदारनाथ रिलीज हुई थी, मीडिया ने उसे बुरा बताया था. मुझे नहीं पता क्या हुआ था, सुशांत समझ गया था कि उसे वैसा प्यार नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सभी का ध्यान उस समय सारा पर था. वो उस समय खोया हुआ-सा था.''