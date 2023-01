फिनाले से पहले बिग बॉस ने चली नई चाल? प्रियंका को निगेटिव दिखाकर शिव ठाकरे-एमसी स्टैन को फाइनेलिस्ट बनाने की कर रहे तैयारी?

Bigg Boss: क्या बिग बॉस बायस्ड हैं? ये बात हर सीजन में उठती है. हर बार की तरह ये प्रथा इस साल भी कायम है. सीजन 16 में भी बिग बॉस पर मंडली के कंटेस्टेंट्स को फेवर करने के आरोप लग चुके हैं. बिग बॉस अक्सर मंडली के लोगों को लेकर प्रोटेक्टिव दिखते हैं, जबकि बाकी घरवालों को लताड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते.

किसे फेवर कर रहे बिग बॉस?

अब लगता है कि बिग बॉस ने मंडली के बचे हुए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स शिव ठाकरे, निम्रत, एमसी स्टैन और सुम्बुल तौकीर को फाइनेलिस्ट बनाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है. ऐसा शो के कई फैंस को लगता है.

दरअसल, हाल ही के एपिसोड में दिखाया गया कि बिग बॉस ने निम्रत को ऐसे ही कैप्टेन बना दिया और टिकट टू फिनाले जीतने का मौका भी दे दिया. निम्रत शो की वीक प्लेयर में शुमार हैं. ऐसे में स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स को छोड़कर निम्रत को घर का कैप्टन बनाना और टिकट टू फिनाले जीतने का मौका देना शो के फैंस को काफी अनफेयर लगा. बिग बॉस को अपने इस फैसले के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा.

मंडली के लोगों को आगे करने के लिए प्रियंका को दिखाया निगेटिव?

साजिद खान और अब्दू रोजिक के शो से बाहर होने के बाद इस समय शो में सबसे स्ट्रॉन्ग शिव ठाकरे, प्रियंका चौधरी और अर्चना गौतम ही हैं. गेम के लिहाज से देखें तो शिव को छोड़कर मंडली के बाकी लोग टॉप 3 में जाना डिजर्व नहीं करते हैं. वहीं, इस समय प्रियंका चौधरी ही सबसे स्ट्रॉन्ग लग रही हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर भी फैंस का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है. लेकिन लगता है प्रियंका को आगे निकलता देखकर बिग बॉस को मंडली के लोगों की चिंता होने लगी है. तभी तो बीते एपिसोड में बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को कंफेशन रूम में बुलाकर प्रियंका को लेकर उनकी राय जाननी चाही. शालीन को तो बिग बॉस ने प्रियंका से अलर्ट रहने की सलाह भी दी. ऐसे में प्रियंका की इमेज स्क्रीन पर निगेटिव दिखी.

I don't think that there is any point of watching bigg boss when we know bigg boss and makers are so biased — Anurag Sapra (@AnuragSapra4) January 18, 2023

priyanka and tina calling out bigg boss for being biased and serving their fave ticket to finale week. n*mrit is truly undeserving as she has had failed captaincies and never played the game individually. #PriyankaChaharChoudhary#BB16 #BiggBoss16 pic.twitter.com/wJKxLDf3RN — samEEra (@sameera_01) January 16, 2023

She said the truth. Bigg boss is biased. Shame on you #PriyankaIsTheBoss janta ki jaan priyanka pic.twitter.com/Xm4cjJFTAK — watermelony (@vandnavee) January 8, 2023

लेकिन सवाल ये है कि बिग बॉस के लिए तो सभी कंटेस्टेंट्स एक बराबर होना चाहिए, फिर गेम के अंतिम पड़ाव पर बाकी घरवालों को कंफेशन रूम में बुलाकर किसी एक कंटेस्टेंट्स की चुगली करना या बुराई करने का क्या मतलब है. प्रियंका के फैंस इस चीज से काफी अपसेट हैं. प्रियंका की निगेटिव इमेज दिखने की वजह से अगर वोटिंग ट्रेंड पर फर्क पड़ता है तो फिर फैन फॉलोइंग के हिसाब से एमसी स्टैन फाइनेलिस्ट बनने की रेस में आगे बढ़ सकते हैं.

ये सब देखकर ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या शिव और एमसी स्टैन को फाइनल में ले जाने के लिए बिग बॉस प्रियंका को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं?, क्योंकि निम्रत को तो कैप्टन बनाकर पहले ही फेवर किया जा चुका है. आपकी क्या राय है इस बारे में?