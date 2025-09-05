झेला मिसकैरेज का दर्द, मां बनने के बाद बढ़े वजन पर ट्रोल हुईं सपना चौधरी, दिया जवाब

हरियाणवी क्वीन सपना चौधरी ने मजबूरी में डांस करना शुरू किया था, लेकिन सालों की मेहनत के बाद वो इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी हैं. हालांकि, यहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं रहा. एक समय पर लोगों ने उनका खूब मजाक बनाया. उन्हें ट्रोल किया गया. अब सपना ने उन्हें बॉडीशेम करने वालों को जवाब दिया है.

झेला मिसकैरेज का दर्द

सपना चौधरी उन सेलिब्रिटीज में से हैं, जो अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करती हैं. सपना चौधरी ने गुपचुप शादी की, उसके बाद वो मां बनीं, लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगी. अब सपना ने पर्सनल लाइफ पर चुप्पी तोड़ी है. सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू उन्होंने शादी, प्रेग्नेंसी और बच्चे पर खुलकर बात की.

सपना ने बताया कि मैंने एक मिसकैरेज का दर्द झेला है. मेरी अब्डोमिक सर्जरी भी हुई है. आगे उन्होंने बताया कि मां बनने के बाद जब उनका वजन बढ़ा, तो उन्हें काफी ट्रोल किया गया.

मां बनने के बाद हुईं बॉडीशेम

सपना कहती हैं कि लोग औरतों की बॉडी हर समय शेप में देखना चाहते हैं. उनके लिए खूबसूरती का मतलब फिट बॉडी है. लोग ये भी नहीं सोचते कि यार ये औरत अभी मां बनी है. उसने बच्चा पैदा किया है. उसकी इज्जत करनी चाहिए. बॉडीशेप का मतलब खूबसूरती नहीं है. वो आपके अंदर से आती है. ये सारी चीजें एक समय के बाद ढल जाती हैं. जो लोग मुझसे आज मिलते हैं और देखते हैं, जब 20 बाद मिलेंगे, तो क्या यही कहेंगे कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं.

'नहीं तब वो ये कहेंगे कि आप आज भी उतनी ही अच्छी हैं. वही असली सुंदरता है. मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी हैं. लोग कहते हैं कि अरे आप बहुत मोटी हो गई हैं. उस चीज ने बीच में मुझे तोड़कर रख दिया था. मैं थोड़ी सी मोटी हो गई थी. शेप खराब हो गया था. लोगों ने कहा कि अरे ये कैसी दिखने लगी है. कभी-कभी ऐसा होता है कि चीजें आपके दिमाग में बस जाती हैं. अगर आपको नहीं पता कि सामने वाला किस चीज से गुजर रहा है, तो उसे जज मत कीजिए.'

'आपको नहीं पता है कि कौन-कौन किस चीज से गुजर रहा है. आप फोन के अंदर घुसे हुए हैं. आपको वही दिख रहा है, जो दिखाया जाता है. आपको क्या पता कि सामने वाला कितने दर्द में है.'

हरियाणवी क्वीन ने ये भी कहा कि लोग लड़कियों को एक ही नजर से देखते हैं. वो प्रॉस्टिट्यूट और स्टेज डांसर में फर्क करना भूल चुके हैं.

