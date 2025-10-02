शादीशुदा हैं भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी, पति संग वायरल हुई फोटो, क्यों खत्म किया रिश्ता?

भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी इन दिनों बिग बॉस में नजर आ रही हैं. शो में अकसर उन्हें मस्ती-मजाक करते देखा जाता है. सलमान खान की वॉर्निंग के बाद वो शो में पहले से ज्यादा एक्टिव दिख रही हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर उनकी शादीशुदा जिंदगी की कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं. आइए जानते हैं कि नीलम के हसबैंड कौन हैं और क्यों वो पति संग सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर नहीं करती हैं.

शादीशुदा हैं नीलम गिरी

नीलम गिरी भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. उन्हें इंडस्ट्री में लाने का श्रेय पवन सिंह को जाता है. सलमान खान के समझाने के बाद नीलम शो में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. इस दौरान सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो गले में वरमाला डाले एक शख्स के साथ दिख रही हैं. कुछ तस्वीरों में दोनों को कोजी होते भी देखा गया. कहा गया कि वो शख्स कोई और नहीं, बल्कि नीलम गिरी के हसबैंड हैं, जिनका नाम उपेंदर गिरी है.

टूटा चुका है नीलम गिरा का रिश्ता?

शो की शुरुआत में नीमल गिरी, कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल संग अपनी मैरिड लाइफ पर बात करती दिखीं. कुनिका उनसे पूछती हैं कि तुम्हारी शादी की क्या कहानी है. अभी है या नहीं है? तान्या मित्तल कहती हैं कि इसने कहा है कि जिस दिन रेडी होगी, उस दिन बताएगी. इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा था कि खत्म ही समझिए. खत्म ही है. एक इंसान को चांस देते-देते थिथर हो गए. क्या ही बोले. मुझे स्वाभिमानी लड़के पसंद हैं. जो स्वाभिमानी नहीं है. मेरे बस की बात नहीं है उनके साथ रहना. वही सब कहानी है.

